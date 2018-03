O DVD DOCUMENTÁRIO: Em Notas Soltas Sobre Um Homem Só, Carlos Mendes coleta depoimentos dos principais colaboradores do compositor, como os alunos Osvaldo Lacerda e Kilza Setti e os intérpretes Laís de Souza Brasil e Lutero Rodrigues, e antigos "rivais", como o compositor santista Gilberto Mendes. Na pauta, a atuação de Guarnieri como agitador cultural nos anos 50 e seu trabalho como professor e teórico, entre outros temas. OS CONCERTOS: As três peças para violino e orquestra do compositor foram gravadas ao vivo no Teatro Municipal, com a Sinfônica Municipal de São Paulo, o maestro Lutero Rodrigues e o violinista Luiz Filipe. Os dois dão longo depoimento sobre as peças e cada um de seus movimentos, ressaltando os principais pontos da escrita do compositor que, nos anos 40 e 50, época em que criou essas obras, definia seu caminho como símbolo do nacionalismo musical brasileiro. A edição tem ainda um CD-ROM com a partitura das obras e com o áudio da gravação em formato MP3. CANÇÕES DE AMOR: Registro histórico, recolhido da Discoteca Oneyda Alvarenga, das Treze Canções de Amor, escritas por Guarnieri em 1936, com o próprio compositor ao piano e a soprano Cristina Maristany.