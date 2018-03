O Duplo e o Outro Somente até sexta a Galeria Berenice Arvani apresenta a mostra O Duplo e O Outro, do artista Egidio Rocci. Com curadoria de Angélica de Moraes, a exposição é formada por conjunto de cinco esculturas e uma instalação composta de 60 livros-objeto de madeira, que representam a produção realizada pelo paulista de Caçapava entre 2006 e 2008. As esculturas de grande formato de Rocci, composições feitas a partir de "esqueletos" de armários de madeira e pequenas cômodas, refletem a criação de jogos construtivos a partir de coisa próxima do cotidiano: uma operação simples e formal, de justaposição e suspensão dos elementos, abre-se para o campo de uma poética instigante sobre "a idéia de duplo" e a relação entre equilíbrio e construção. Serviço Egidio Rocci. Galeria Berenice Arvani. Rua Oscar Freire, 540, Jardim Paulista, tel. 3082-1927. 10h/19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 21/11