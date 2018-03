O dom de saber retratar Cara de Uns, Focinho de Outros é o nome da exposição que o premiado ilustrador Baptistão, do Estado, inaugurou esta semana no restaurante Pizza do Babbo, com retratos de 26 personalidades.O autor também está em cartaz, na Vila Maria Zélia , com outra mostra: Baptistão e a MPB. Serviço Cara de Uns, Focinho de Outros. Pizza do Babbo. Rua Joaquim Antunes, 824, Pinheiros. 3.ª a dom., 18h/23h. Até 28/6 Baptistão e a MPB. Armazém da Vila Maria Zélia. Rua dos Prazeres, 362. Sáb. e dom., das 18 h às 22 h. Até 26/7