O diretor e a tecnologia digital: ''Isso é irreversível''

Daniel Filho aproveitou sua folga de fim de semana para assistir a Inimigos Públicos, o poderoso filme de gângsteres de Michael Mann que estreou na semana passada. Interessava-lhe ver o uso que o autor norte-americano está fazendo da tecnologia digital. Chico Xavier, como o longa anterior de Daniel, também foi feito em digital. En passant, Daniel conta o que parece uma piada. Ele foi com a filha, a atriz Cléo Daniel, que faz um papel em Chico Xavier. O filme tem mais de 100 personagens e atores. "Com exceção dos três que fazem o Chico, todos passam rapidamente pelo set. Ficam dois, três, quatro dias", explica o diretor. Ele conhece Hollywood como pouquíssima gente. Você pode ficar horas invocando clássicos com Daniel Filho. É notório, faz parte de sua biografia, que John Dillinger, o chamado inimigo público número um, foi morto na saída do cinema. O filme que Johnny Depp, intérprete do papel, assiste no filme de Michael Mann, é Manhattan Melodrama, de W.S. Van Dyke, de 1934, lançado no Brasil como Vencido pela Lei. O filme conta a história de um triângulo. Clark Gable faz o gângster. Myrna Loy é sua amada e, entre ambos, está o amigo, Dick Powell. Daniel não se conformou. "Minha filha disse que ele era muito feio. Clark Gable, o Rei! Myrna Loy e ele era como Angelina Jolie e Brad Pitt, mas essa garotada só quer saber de Brangelina..." O diretor e produtor considera o digital ?irreversível?. E ele analisa - "Quando o cinema começou a falar, houve um retrocesso. O cinema recuou 15 anos. O cinema mudo havia atingido a perfeição do preto e branco e dos movimentos de câmera. Aurora, do Murnau, é sublime. Com as câmeras pesadas e o sistema de captação de som, houve um retrocesso no começo dos anos 30. Houve outro retrocesso quando o cinema ficou colorido. Toda grande mudança traz um avanço e um recuo." Daniel está fascinado pelo digital. "Muita gente reclamou das cenas noturnas de Inimigos Públicos. Nos EUA, houve um crítico que disse que elas haviam virado um borrão. Acho que o digital ressalta a urgência de Inimigos Públicos e cria uma textura muito rica e fascinante da imagem." Tempos de Paz, com Dan Stulbach e Tony Ramos, adaptado da peça Novas Diretrizes em Tempos de Paz, e Chico Xavier usam a mesma tecnologia, mas em formatos diferentes. "Um filme pequeno barato, e outro grande, caro", diz o diretor. Os filmes pequenos o atraem, mas o tamanho vem da história que ele quer contar e a de Chico Xavier é grande, ?o meu épico?. Daniel anuncia que tem a história, mas já desistiu de fazer Se Eu Fosse Você 3. O próximo projeto, ele antecipa - "Vou filmar Roque Santeiro em maio do ano que vem."