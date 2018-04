O diário secreto do maior amante do mundo Neste sensual e mágico romance, The Lost Diary of Don Juan, Douglas Abrams captura a essência da época de ouro espanhola e a vida secreta do maior amante do mundo. Após conhecer um incontável número de mulheres, Juan Tenorio é convencido pelo marquês de la Mota a manter um diário, cujo conteúdo você pode conferir nesta obra de Abrams. Nas 290 páginas do romance, Don Juan revela suas maiores aventuras e a arte da paixão dominada por ele. Mas o que finalmente o força a confessar todos os detalhes de suas experiências e arriscar perder sua vida, sua profissão e sua honra é a maior aventura de todas: sua irresistível queda no amor, com a única mulher que poderia fazê-lo esquecer de todas as outras.