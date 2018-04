O dia em que a Terra parou outra vez

Deus matou Bergman e Antonioni porque gosta, mesmo, é do Bruce Willis. Desconheço o autor da boutade, em circulação pela internet após a morte dos dois cineastas. Ele tanto pode ser ateu como religioso, mas quantos cinéfilos não o terão tachado de herege por razões estéticas? Onde já se viu preferir Willis a Bergman e Antonioni? Acontece que milhões preferem. Ou, espichando a provocativa pilhéria, milhões concordam com as predileções cinematográficas do Todo Poderoso. Razão pela qual não admitem que se invoque a teodicéia, pois mal algum haveria na preferência divina por Willis. Vox populi, vox Dei. E vice-versa. Ora, Antonioni não só era ateu como comunista. (Continuo espichando a boutade.) E Bergman, cheio de dúvidas religiosas e metafísicas, mais agnóstico do que calvinista, agnus dei confiável não era. Ambos deprimiam, com seus filmes, espectadores de todas as crenças e descrenças, ajudando-os a entender o mundo e as coisas, expondo-os a um confronto com suas próprias misérias espirituais - dispensando interferências divinas. Willis, por sua vez, oferece às platéias o que sua maioria deseja: a salvação demiúrgica. Em seus dramas, supostamente escapistas, o Bem sempre triunfa sobre o Mal. Quase escrevo ''''sem encucações'''', mas talvez seja imprudente apostar nesse adendo. E se Deus o estivesse compensando por ter sido gago na infância, ficado careca no início da carreira artística, ser generoso com todos os companheiros de trabalho, excelente pai de família e ex-marido (é o maior amigo do atual marido da ex-mulher, Demi Moore), e por já ter encarnado uma alma do outro mundo na tela? Richard Dawkins acharia essa leréia uma besteira sem tamanho. Não por ser um biólogo de ilibada reputação, mas por ser o mais célebre e militante ateu em atividade. Ninguém precisa de Deus para ter princípios morais, praticar o bem e apreciar a natureza - eis a tese central de Deus, Um Delírio, que a Cia. das Letras acaba de traduzir. Parafraseando-a: ninguém precisa de Deus para fazer suas escolhas cinematográficas. Brincando ou a sério, o incréu Dawkins se limitaria a argumentar que Bergman e Antonioni morreram antes porque, simplesmente, eram quatro décadas mais velhos que Willis; e ponto final. Todo esse nariz-de-cera foi só para dizer a vocês que, estimulado por uma colega de redação, fui assistir à mais nova continuação da série Duro de Matar. Se uma moça sensível e inteligente nos recomenda um filme de ação, inevitavelmente atulhado de porradas, tiros, explosões e vertiginosas perseguições movidas a gasolina ou diesel, há que se lhe dar crédito. Esse gênero de espetáculos brutalistas há muito saiu da minha dieta cinematográfica. Só não digo que seus longos trailers me bastam porque até eles me dão engulhos. Quando penso nas exceções à regra, só me vêm à memória O Exterminador do Futuro, Velocidade Máxima, O Fugitivo e O Dia Depois de Amanhã. Se outras houver, minhas excusas. Duro de Matar 4.0 já entrou nesse saco de pipocas. Não apenas por articular sua narrativa em torno de um tema relevante (a vulnerabilidade do maravilhoso mundo novo informatizado, cerne de outras fitas-montanha-russa, entre as quais Velocidade Máxima), mas por virtudes sobressalentes. Uma delas é, justamente, a presença daquele por quem os sinos não dobram: Bruce Willis. Ou melhor, seu personagem, John McClane, talvez o mais rico e problemático do atual cinema de ação. (Complicado também é seu intérprete. Não obstante republicano de carteirinha e apóstolo da invasão do Iraque, já apoiou candidatos do outro lado, entre os quais Tom Hayden. Não faz muito tempo, renegou seu passado republicano, e hoje se diz apolítico e militante conservacionista. Sua recente entrevista à Playboy me desconcertou um pouco. No bom sentido.) Ok, Jack Bauer, o problemático agente da telessérie 24 Horas interpretado por Kiefer Sutherland, também tem problemas com a filha, mas seus conflitos de consciência são microscópicos se comparados aos de McClane. Bauer até já apelou para a tortura. McClane não é (nem poderia ser) um santo, mas o máximo de ''''transgressão ética'''' (ou de apego ao princípio de que o fim justifica os meios) a que se permite é pisar fundo no acelerador do que estiver pilotando durante uma perseguição, pondo em risco, quando não destruindo, a vida de alguns inocentes que encontra pelo caminho. Seria exagero qualificar isso de herosdicéia? McClane é um anacronismo. Já atingiu a meia-idade e é quase um analfabeto digital. Não faz, portanto, o estilo McGyver, e, muito menos, o gênero Neo, o hacker de Matrix. Nestes tempos gerontofóbicos em que vivemos, um herói à antiga - com 52 anos e constantes tiradas na ponta de língua - é uma bênção. E que figura comparável, ainda em atividade, possui um moto ou um mantra como o dele? ''''Yippee Ki Yay Motherfucker'''' (desta vez reduzido a ''''Yippee Ki Yay Mo...'''', para poder ser visto por espectadores com menos de 13 anos) tem um mistério e um grau de insolência ausentes do ''''Hasta la vista, baby!'''', do Arnold Schwarzenegger, e do ''''Make my day'''', do Clint Eastwood. Em sua forma original, Duro de Matar 4.0 evitou a numeração adotada no mercado internacional. Live Free and Die Hard (literalmente: viva em liberdade e endureça com a morte) é mais discursivo, menos objetivamente comercial, e despreza a conotação com um upgrade de software. Se O Dia Depois de Amanhã firmar-se como um (ou o) filme-desastre profético sobre o aquecimento global, são boas as chances de Duro de Matar 4.0 ser lembrado como uma espécie de O Dia em que a Terra Parou da Era Bill Gates. Os efeitos colaterais da informática e da globalização ameaçando superar seus benefícios, por obra do terrorismo digital: em resumo, é a isso que se reduz a trama da nova aventura de John McClane. A novidade é a inserção de um ''''deus ex machina'''' cinqüentão, cujo gosto musical parou em Creedence Clearwater Revival, perdido num submundo tecnológico, entre hackers do bem e hackers do mal. O filme começa com uma paralisação geral, com todos os sinais de trânsito de Washington fechados pelo vilão, diretamente de uma recôndita central cibernética. Caos total. Como em O Dia em que a Terra Parou. Neste clássico da ficção científica, dirigido por Robert Wise em 1951, aqui lançado em DVD pela Fox, a paralisação geral de toda e qualquer máquina também era um aviso, só que manipulado por um extra-terrestre, Klaatu, um E.T. do bem, que até aqui viera para nos dar uma lição de moral em favor da paz mundial. No auge da Guerra Fria. Por uma questão de sobrevivência do universo, Klaatu nos ameaçava com um apocalipse: ''''O universo diminui a cada minuto e a agressão de qualquer país ou grupo não deve ser mais tolerada. Deve haver segurança para todos ou ninguém está seguro.'''' Agora, a paralisação é provocada por um ressentido terráqueo, que prefere ver seu país destruído por ele, um americano, do que por terroristas de outras plagas, um desconcertante caso de genocídio patriótico, de holocausto jingoísta - e suicida. No filme de Wise, o disco voador que a bordo trouxera Klaatu pousava em Washington, mas a benigna crise por ele provocada adquiria contornos globais, com a participação, por ele exigida, dos líderes do mundo inteiro. ''''Minha missão não é resolver problemas mesquinhos da Terra, mas diz respeito à existência de todas as criaturas do planeta'''', explicava-se ao representante do presidente dos EUA. Em Duro de Matar 4.0, os EUA ''''assumem'''' o lugar do mundo, expondo uma tendência à insularidade, um ensimesmamento inflado de soberba, bem típicos da Era Bush. Klaatu lembraria que o mundo inteiro, e não apenas os EUA, está à mercê de um hacker perigoso como Thomas Gabriel, o Unabomber micreiro perseguido por McClelan. Na publicidade de Duro de Matar 4.0, o moto de McClane é apresentado como se fosse um versículo bíblico, extraído do Evangelho de S. João, não por acaso o profeta do Apocalipse: ''''Yippee Ki Yay Mo - John 6:27''''. Outra ressonância bíblica: o nome do vilão, Thomas Gabriel. Thomas: o apóstolo Tomé, o dubitativo, que, aliás, aparece no Evangelho de João; Gabriel, o arcanjo que anunciou ao profeta Daniel a chegada do Redentor e revelou o Corão a Maomé. Certo, o arcanjo Gabriel (cujo nome, diga-se, significa ''''Força de Deus'''' em aramaico) só transmitia boas novas. Mas, por acaso, não eram boas, porque ''''salvadoras'''', as novas que Thomas Gabriel transmitira ao Pentágono a respeito das falhas no serviço de segurança, que facilitariam o ataque às torres do World Trade Center? Um esclarecimento para quem ainda não viu o filme: Thomas Gabriel é um ex-agente de segurança cujas advertências sobre a vulnerabilidade dos EUA, antes do 11 de setembro, não foram ouvidas pelos seus superiores, que, não bastasse, o desmoralizaram publicamente. Ressentido, humilhado, ferido em sua vaidade, e um tanto movido pelo Complexo de Eróstrato (o grego que incendiou o templo de Ártemis para chamar a atenção para sua insignificante figura), Gabriel resolve vingar-se assumindo a persona de hacker do mal absoluto, um hacker apocalíptico. Embutida em sua ação terrorista uma crítica à incompetência ou à má-fé dos que precisavam de um falso motivo para iniciar uma guerra no Oriente Médio e se lixaram para os alertas de uns e outros agentes de segurança. O arcanjo que podia ter evitado uma tragédia em que morreram 2.974 inocentes transforma-se num Lúcifer mais perigoso e letal do que todos os terroristas islâmicos juntos. Ainda bem que no dia em que Washington parou de novo, John McClane entrou logo em ação. Sem perder jamais o senso de humor.