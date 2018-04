O desaparecimento do véu DATA ESTELAR Lua que míngua em Sagitário será Vazia da 1h56 às 10h10, horário de Brasília, quando ingressa em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade ignora o que se processa no Universo, mas isso não a poupa de sentir os efeitos. Até aqui, nossa consciência trabalhou neste planeta tendo um véu de ilusão separando a realidade material daquela que comumente se chama de astral, a que visitamos quando vamos dormir. A existência deste véu sustenta a mentira que estrutura nossa civilização. Como este véu está desaparecendo, os métodos consagrados de nossa civilização não dão mais os mesmos resultados. Individualmente há efeitos sensíveis também, pois nossos corpos, mentes e emoções precisam se ajustar a uma nova versão da realidade, uma desprovida de mentira e de ilusões, algo impensável para a existência que levamos até aqui. Áries >>21-03 a 20-04 Refazer as contas é necessário, ainda que nada agradável. Refazer as contas é necessário para não gastar além do imprescindível e, também, para perceber se havia ainda pontas soltas que colocariam em risco o processo todo. Touro >>21-04 a 20-05 Algumas coisas precisam ser revistas, de modo que não reste nenhuma dúvida nem tampouco pairem sobre os relacionamentos sombras que, com o tempo, só aumentariam até tornar-se desproporcionais. Melhor rever tudo logo! Gêmeos >>21-05 a 20-06 A reação imediata terá de ser sacrificada em nome de uma visão maior de todos os fatos. Por isso, evite o quanto possível dar o troco imediatamente se alguma ofensa acontecer. Depois, com calma, tudo adquirirá outra coloração. Câncer >>21-06 a 21-07 Melhor deixar tudo às claras do que ficar ruminando argumentos em silêncio. Resista à tentação que os ressentimentos estendem em seu caminho, porque há oportunidade renovada de tudo ficar às claras, o que seria bom para todo mundo. Leão>> 22-07 a 22-08 As pessoas são bastante levianas nas conversas, porque normalmente incentivam a tomar atitudes, mas depois, se tudo der errado, não assumem a responsabilidade que lhes toca na situação. Por isso, cuidado com os conselhos. Virgem >>23-08 a 22-09 Adquira a perspectiva mais ampla possível de tudo que aconteceu e que afeta sua vida pessoal. Neste momento, valerá menos tomar atitudes concretas do que adquirir essa perspectiva maior a respeito de tudo que aconteceu. Libra >>23-09 a 22-10 Provavelmente, muitas coisas que você disse não foram compreendidas corretamente ou, talvez, as pessoas não levaram a sério suas palavras. Por isso, vem aí o momento de ter de conversar tudo novamente. É chato, mas necessário. Escorpião >>23-10 a 21-11 Toda e qualquer discussão deve ser feita em nome de uma maior harmonia. Para que isso seja assim é necessário vigiar os pensamentos, as emoções e, principalmente, a língua, a qual, no meio de tudo, parece adquirir vida própria. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Pequenas coisas podem transformar-se em grandes entraves para o estabelecimento da harmonia, mas isso só acontecerá por causa das pessoas envolvidas, que não querem fazer concessões. Quando alguém ceder, tudo voltará ao normal. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ainda não deu para dar o primeiro passo no processo de realização, as coisas desandaram. Porém, você não deve preocupar-se com isso, porque no fundo isto significará uma oportunidade de aprimorar ainda mais o processo. Aquário >>21-01 a 19-02 Os desejos sempre pretendem a urgente realização. Porém, ser humano significa ter uma vontade maior do que a dos desejos e em nome desta poder inibir os impulsos para, assim, garantir realizações maiores e a longo prazo. Peixes >>20-02 a 20-03 Ainda será necessário reconversar o que aparentemente já tinha sido compreendido. Mesmo que você ache que as coisas já deveriam atingir o ponto de realização, aceite as demoras, pois por trás delas há algo interessante em gestação.