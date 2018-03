O desafio de fazer High School Musical brasileiro

Se é verdade que Walkiria Barbosa é uma locomotiva, como diz o diretor Daniel Filho, nunca, como agora, ela tem estado tão ativa na dura tarefa de puxar os carros da empresa Total Entertainment. A parceria da Total com a Fox prevê a realização de mais filmes e muita gente já se pergunta se haverá um Se Eu Fosse Você 3. Já circulou na imprensa que o assunto estaria em cogitação na Globo Filmes. "Na Globo? Por quê? A parceria é Total/Fox. Nós vamos avaliar e, se for o caso, temos certeza de que a Globo vai aderir com entusiasmo, mas não será ela a nos dizer se vamos fazer." A atual menina dos olhos de Walkiria é O Divã, longa que José Alvarenga Jr. adaptou da peça com Lilia Cabral. O filme é uma parceria da Total com a Downton e a empresa se prepara para nova parceria com outra major de Hollywood. "A Disney nos chamou para conversar e fomos já com um trunfo na mão. O fenômeno High School Musical teve versões latinas no México e na Argentina. Queríamos fazer a versão brasileira e a surpresa foi que a Disney nos chamou justamente para isso", ela diz. O novo filme vai chamar-se High School Musical - O Desafio, acompanhando os personagens da versão brasileira exibida pelo canal Disney. O projeto está em pré-produção e começa a ser filmado em seguida, mas Walkiria e seus colegas da Total já vêm acompanhando há mais tempo a garotada que luta por um lugar ao sol. "Cada etapa que correspondia a uma eliminação no programa era um sofrimento para a gente." High School Musical, o original de Kenny Ortega, não é o tipo de filme que atraia os críticos. Pelo contrário, eles torcem o nariz - até os que gostam de musicais -, mas, para a Total, a produção encerra um desafio e tanto. Como fazer o cross-over que tem sido a marca da empresa? Como transformar um filme de, sobre e para jovens em diversão para todas as idades e todas as classes sociais? High School Musical 3 teve ótima bilheteria no Brasil e está saindo em DVD duplo, numa versão estendida e cheia de extras. Se você, cinéfilo, teve vergonha de ver o filme nos cinemas, o DVD lhe permitirá agora ver High School 3 em casa, com todo o conforto e com direito a pause na hora das coreografias. Ainda na linha da diversidade, a Total anuncia seu primeiro policial para 2010 - será o longa de estreia de Márcio Garcia na direção, que o ator da telenovela O Caminho das Índias acalenta há tempos. Vale lembrar que o primeiro filme da empresa foi uma coprodução internacional filmada no Brasil. Garota do Rio, de 1999, lançado em 2001, não fez história, mas tinha no elenco o então pouco conhecido Hugh Laurie, astro da série House.