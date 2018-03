O corpo procura seu lugar nas artes

Verbo 2007, o evento anual da Galeria Vermelho que reúne instalações e performances, consolida-se e propõe reflexões a respeito do lugar do corpo nessas artes. Diferenciando-se das duas primeiras edições, quando a mostra reuniu artistas convidados, esta terceira abriu uma seleção e recebeu mais de 250 inscrições, entre artistas nacionais e internacionais, das quais Eduardo Brandão, Marcos Gallon e Daniella Labra selecionaram 34. No espaço de um texto jornalístico, evidentemente, somente poucas delas poderão ser destacadas. Nos últimos tempos, dúvidas em torno de possíveis fronteiras para o domínio da performance vêm ocupando teóricos da arte. Desde que a dança, o teatro, o circo e as visuais passaram a se perguntar sobre o modo de representar os seus objetos (o que ficou conhecido como ''''crise da representação''''), todos, movidos pelas mesmas questões, tenderam a se aproximar. O que parece diferenciá-los é justamente o entendimento de corpo de cada qual, e a mostra Verbo 2007 deixou isso explícito. O corpo de Ricardo Oliveros talvez seja o melhor exemplo para distinguir um corpo que funciona como cabide para uma idéia, (como o dele em Saindo do Armário - As Microdanças de Poder), de uma idéia que se discute no corpo. Discutir com o corpo e discutir no corpo - eis a questão. Os Encontros Suspensos, do Núcleo Ares, também vai por aí, assim como a Discussão, de Márcio Banfi, uma ótima sacada para a ''''transferência de informação'''' via cabelos unindo as duas cabeças. Dispositivo de Interação Combinada (DIC), do Coletivo Soco na Pomba, realizam a sua idéia no corpo. Uma conversa política sobre dependência, cooperação e interação que se constrói no tempo real do corpo de cada um do trio de performers que, então, se tornam corpos-parte-do-dispositivo que montam. É impactante a explosão daquela aparência de harmonia. É o corpo de Mauricio Ianês, primorosamente colocado, que faz da sala vazia realmente uma Zona Morta, toda ela, e não apenas seu corpo. Sutilmente, ele produzia no ambiente uma leve tensão (nem uma paralela, nem uma perpendicular), como bem observou a arquiteta Marta Bogéa. Um corpo como se tivesse sido atirado e depois coberto por pó (dourado como as convenções sacras), compondo uma linda metáfora sobre os temas em torno da morte. O corpo de Antti Lattinen, que discute a relação natureza/cultura em Snowman. Nos põe dentro de casa, observando pela janela, lá fora, na tempestade de neve, na noite escura, um homens de neve com nariz de cenoura, daqueles com que os filmes comerciais e livros infantis geralmente carimbam os cenários de países frios como o seu (Finlândia). Mas a sua cenoura é um símbolo fálico que tapa o seu nariz, fazendo com que respire somente pela boca. E a sua postura, de braços agressivamente cruzados, como que nos perguntando: e então, como fica agora essa imagem que você pensava ser tão trivial? Ironia fina e sagaz. A relação entre um corpo nu, que parece quase abandonado sobre uma cadeira, como se lá tivesse sido deixado como um objeto qualquer. De tal força que galvaniza nosso olhar a ponto de, só momentos depois, deixar perceber que seu equilíbrio é profundamente instável, pois a cadeira tem somente duas pernas e as duas pernas desse corpo não tocam o chão. A Ópera do Cotidiano, de Ana Montenegro e Edgar Ulisses, produz uma poderosa síntese sobre a ''''vida líquida'''' da qual o sociológo polonês Zygmunt Bauman nos fala. Ou um corpo que usa de outro (um frango congelado) para nos fazer pensar sobre as diferentes materialidades da carne de que somos feitos. As intervenções que sofre, sua sexualidade, as trocas entre o que se põe sobre o corpo e o que se tira de dentro dele, o cordão umbilical, as secreções - são vários temas compactados em um projeto (Carne) que parece indicar o seu próprio desenvolvimento posterior. Micheline Torres traz algumas das marcas de sua trajetória como bailarina da Cia. de Danças Lia Rodrigues para um percurso-solo que promete. É também no corpo que Marcela Levi apresenta as suas denúncias. Pena que em In-Organic a sua crítica tenha ficado tão carregada e restrita somente à relação homem-mulher, quando se trata de focar a relação entre corpo e poder. Rose Akras cancela seu olhar com uma venda preta como quem quer testar a construção de uma presença na frente do outro, mas sem receber o olhar do outro para nele reconhecer-se. Sua Body Presence distende primeiro o tempo da sua respiração, que contamina, aos poucos, a de quem observa, depois pedaços de seu corpo. Um diálogo que parece ainda embrionário de outros experimentos. Além da questão em torno do corpo, vale lembrar ainda do tipo de narrativa da performance, sempre mais próxima do uso da temporalidade da caricatura ou da história em quadrinhos. O evento foi precioso na sua diversidade e os artistas que dele participaram merecem muitas outras reflexões. Essa é somente uma, inicial, para abrir uma conversa sobre o que a Verbo 2007, felizmente, trouxe para a cidade.