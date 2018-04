O corpo inventado pela mente de cada um Meu Corpo e Suas Imagens J.-D. Nasio Jorge Zahar 184 págs., R$ 34,90 Quando alguém se mira no espelho, depara-se com duas imagens, a que é refletida e a que é sentida. Da fusão dessas duas imagens - uma física e outra mental - surge a definição do eu. Partindo desse pressuposto, o psicanalista argentino Juan-Davi Nasio desenvolve, neste livro traduzido por André Telles, a ideia de que o corpo se tornou a via régia para o inconsciente - mais até do que o sonho. Para embasar sua tese, ele se vale de entrevistas, relatos de casos, quadros comparativos e figuras, além de interpretar o pensamento dos franceses Françoise Dolto e Jacques Lacan, de quem adota o conceito de imagem especular, que se refere à importância do espelho em certa fase do desenvolvimento da criança.