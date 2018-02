O corpo e o ambiente em questão

Nos últimos dez anos, eles realizaram juntos muitas atividades em torno da dança: vídeos, videodiscursos, pesquisas, performances. Em 2007, com o objetivo de inventar formas de estímulo ao pensamento crítico, fundaram o coletivo Non-Place, que estréia a sua primeira produção hoje, às 19h30, no Itaú Cultural. A dupla formada por Cristian Duarte e Thelma Bonavita apresenta, até domingo, Show: Sobre o Que a Gente Vê (Volume 1). A criação do Non-Place celebra o desejo de reorganizar profissionalmente o que cada um deles vinha fazendo. ''''Eu estava envolvida com publicidade, cinema e moda, e o Cristian, com a dança e a performance no Brasil e na Europa'''', conta Thelma, na entrevista telefônica de ambos ao Estado. Eles explicam que o entre parênteses do título, o ''''volume 1'''', marca um posicionamento: ''''Em primeiro lugar, queremos deixar claro que não se trata de um trabalho pronto, no sentido do espetáculo-produto. Esse é o primeiro volume de uma pesquisa que não se encerra nele. Até questionamos se o formato palco seria o nosso interesse de agora, pois encontramos dificuldade quando começamos a colocar o trabalho nesse espaço. Talvez nem fosse, mas isso também faz parte do processo, e é no palco que estamos trabalhando agora.'''' Show: Sobre o Que a Gente Vê (Volume 1) surgiu de conversas durante a temporada de Médelei - (Eu Sou Brasileiro (etc.) e Não Existo Nunca), espetáculo de 2006 de Cristian Duarte com Sheila Arêas, Eros Valério e Tarina Quelho, que discutia o ufanismo e os estigmas do que significa ser brasileiro. Serviço Show: Sobre o Que a Gente Vê (Volume 1) - Sala Itaú Cultural (A. Paulista, 149, 2168-1700) (255 lug.). De 5.ª a dom., 19h30. Dur: 50 min. 12 anos. Entrada franca (ingressos distribuídos meia hora antes). Até domingo