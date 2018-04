O coreógrafo do ritmo brasileiro

Rodrigo Pederneiras não rói as unhas porque quase já não as tem. Era assim desde criança, no Colégio Marista, em Belo Horizonte, quando era dia de prova e ele ficava nervoso e não ia bem. Dos seis irmãos, era o pior aluno; e o único dos quatro homens que não fez faculdade. Hoje Pederneiras é o maior coreógrafo do Brasil. É ele quem concebe as danças do Grupo Corpo, onde todos os seus irmãos trabalham e também seu filho, Gabriel, que acaba de lhe dar um neto, Pedro. Todo ano ele inventa passos e movimentos para um novo espetáculo, antecedido sempre de muita ansiedade. E todo ano ele passa nessa prova com as melhores notas. É o caso, agora, de Breu, coreografia que fez para música de Lenine e está em cartaz no Teatro Alfa. Breu é a confirmação do grau de excelência a que chegou o Corpo. Cada espetáculo traz novidades em relação ao anterior, ao mesmo tempo que amplia a consistência de uma história que já dura 32 anos. Pederneiras não se acomoda no sucesso; busca sempre desafios em sua linguagem. Em Breu, trabalhar com a música de Lenine e o tema da violência - que a própria audição sugeriu a ele, pois não estava na concepção de Lenine - significou realizar movimentos mais agudos, muitos deles no chão, e criar novas interações entre os bailarinos, incluindo um pas-de-deux em que o casal parece lutar e amar ao mesmo tempo. Pederneiras resolveu de forma surpreendente essas questões, que enriqueceram seu estilo sem lhe tirar a identidade. "Atirar-se no chão é fácil, o problema é como tirar do chão", resume ele, numa entrevista feita no flat onde costuma se hospedar em São Paulo, no bairro do Itaim, depois completada por alguns telefonemas. Pederneiras, 52 anos, é um sujeito baixo e simpático, que não faz pose de criador temperamental nem de artista afetado, como tantas vezes se vê no meio. Antes da estréia do espetáculo, continuava em dúvida sobre a maneira de levantar os bailarinos em algumas passagens. Quase sempre mexe nas coreografias depois que estréiam. Conviver com essas incertezas é, ao contrário do que se pensa, sinal de rigor. Além disso, Pederneiras trabalha realmente em equipe, outra característica rara. No citado pas-de-deux - ou duo, como ele prefere chamar -, por exemplo, foi seu irmão Paulo, diretor artístico do Grupo Corpo, que sugeriu a solução. "Eu fiz e refiz e refiz. Foram sete versões", conta o coreógrafo, "até que o Paulo chegou com uma idéia para tirá-los do chão." Deu certo. O número é excelente: o casal faz uma dança que remete à de Parabelo, espetáculo de 1997 com música de Tom Zé, em que os bailarinos parecem andar como aranhas ou caranguejos, um entrelaçado ao outro, apoiados sobre as mãos e os pés. Foi Tom Zé, a propósito, que sugeriu o passo, a partir de uns exercícios que fazia para a digestão. Pederneiras está sempre aberto a experimentar. "Nunca pensei em ser ?de vanguarda? ou ?comercial?, não sinto nenhuma dessas cargas", diz. "Sei apenas vagamente o que quero antes de começar uma coreografia. Também me deixo dominar pela intuição." Ele não desenha, nem sequer faz marcações ou notas. Decisões vão sendo tomadas ou revistas enquanto ensaia os bailarinos. Se há alguma coisa que o guia, é a música. "É sempre a música", repete. Quando escuta um CD ou a composição feita por algum convidado do grupo, não lhe vem à mente nenhum passo, nenhum esboço de coreografia; no máximo, um tema a ser desenvolvido. Foi assim com Lenine: ao ouvir suas composições, que misturam diversos ritmos pernambucanos - frevo, coquinho, maracatu, xaxado - com uma textura inusitada, que inclui a bateria de Igor Cavalera ou um corne inglês, o tema logo ocorreu a Pederneiras. Meses depois é que a coreografia começou a tomar forma. No princípio era a música. Primeiro foram as aulas de violão clássico, o qual mais tarde as unhas pela metade o obrigariam a abandonar. Em seguida veio a bateria, que tocou durante cinco anos sem nunca ter tido aula. "Se os professores de música me diziam alguma coisa, era que tenho senso rítmico natural." Como ouvinte, não foi menos precoce. O menino que brincava em abacateiros e jabuticabeiras no quintal também guardava dinheiro da merenda para comprar LPs de música clássica. Adorava Tchaikovski, do qual hoje gosta menos. Também ouvia muito Chopin, por influência do pai, um engenheiro civil que tinha todas as obras do polonês em casa. E Bach, naturalmente - que daria título a uma de suas mais belas coreografias, em 1996, em parceria com Marco Antonio Guimarães. "Sempre penso em fazer um espetáculo com as Suítes para Violoncelo", revela Pederneiras, fã do cellista brasileiro Antonio Meneses. "Ainda vou fazer algo com elas." Só aos 12 anos é que a música popular teve espaço em sua vitrola, como se dizia então. Foi com os Beatles, cujo disco Sgt. Pepper?s é o preferido. A MPB também passou a ser apreciada, com destaque para Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso - sem prejuízo de sua paixão por Schubert ou Beethoven. Dali em diante a transição entre o chamado "erudito" e o "popular" se tornaria uma constante em sua vida. Tanto que o primeiro espetáculo de sucesso do Grupo Corpo, Maria, Maria (1976), era com as canções do conterrâneo Milton Nascimento. Mas quando a dança surgiu em sua biografia? Foi aos 15 anos, em 1970, no dia em que foi assistir a um balé em que sua irmã Miriam, a Mirinha, era uma das dançarinas. O grupo se chamava Transforma; sua coordenadora, Marilene Martins, tinha sido aluna de Klaus Vianna, o bailarino e coreógrafo que formou gerações de brasileiros. Naquele instante Rodrigo pensou: "É isso que eu quero fazer." Seus irmãos ainda estudariam outras áreas: Paulo, arquitetura; Pedro (diretor técnico), engenharia; José Luiz (fotógrafo), medicina. Rodrigo, que pensava em cursar fisioterapia, concluiu sofrivelmente o segundo grau, enquanto aprendia a dançar. Também largou natação e capoeira. Em pouco tempo, era bailarino profissional. E era bom? "Algumas pessoas, como a Tatiana Leskova, diziam que eu era bom. Mas eu acho que não tinha grande técnica." O pai é que não gostou muito da idéia. "Dança não dá camisa", dizia. Rodrigo chegou a escrever uma carta de dez páginas para se justificar, mas nunca a entregou. Num festival em Ouro Preto, conheceu o coreógrafo que lhe abriria as principais portas: o argentino Oscar Arrais, que o convidou a passar temporadas em Buenos Aires como um de seus bailarinos, entre 1973 e 74. Foi então que Pederneiras não só dançou peças modernas de Alvin Ailey e Marta Graham - além das do próprio Arrais -, ao lado de bailarinos como Fred Romero e Bettina Bellomo (hoje a "maître de ballet" do Corpo), mas também descobriu que queria ser coreógrafo. Ele já fazia trabalhos para grupos amadores mineiros, mas agora era definitivo. Em 1975, Paulo teve a idéia de fundar o Corpo. Na ausência de uma tradição consistente de dança no Brasil - ao contrário do que ocorria na Argentina -, fundar um grupo era a melhor saída. A família vendeu a casa e investiu num centro cultural onde ganharia dinheiro com aulas e apresentações. Foi de Paulo também a idéia do nome. "Ele disse: não existe corpo de bombeiros, corpo docente e corpo de baile? Então vamos chamar de Grupo Corpo", conta Rodrigo. O sucesso de Maria, Maria - "eu tinha um solo de 8 minutos, descalço, que era tão cansativo que quase morri" - serviu também para conhecer outros países e ver outras companhias, como a Carolyn Carlson em Paris, além de concertos. "Foi o meu período de escola", define. E foi na Argentina, durante essa turnê, que descobriu seu coreógrafo favorito: o checo Jiri Kylián, hoje com 60 anos. O que o atrai nele é "a relação com a música, a emoção". Lar Lubovich, Twyla Tharp, William Forsyth ou Pina Bausch também são admirados e, mais que estes, Balanchine - "um gênio" capaz de criar obras como Serenade, embora tenha feito algumas "picaretagens" como Stars and Stripes, em sua opinião. A Kylián, porém, nada de restrições. "Ele é original e acessível ao mesmo tempo. Tem uma força incrível." Pederneiras reconhece diferenças no trabalho - "Kylián é mais roteirizado, mais teatral" -, mas não hesita em afirmá-lo como "o maior". Sua primeira coreografia veio em 1978, com Cantares. Era caro trazer Arrais da Argentina, então Paulo e um amigo, Emilio Kalil, produtor cultural, disseram: "Você vai coreografar." Começou então a fase dos "clássicos", como chama. Ele trabalhou com obras de Marlus Nobre, Telemann, Chopin, Haydn, Mozart. Deste último, fez A Missa do Orfanato, em 1989, e sentiu que havia "cumprido um ciclo", que já tinha "outra coisa" a fazer. Veio a descobrir o que seria ela em 1992, ao trabalhar com o grupo de Guimarães, o Uakti, em 21. "As conversas com ele me abriram a cabeça. Passei a buscar algo mais pessoal, com referências brasileiras." Foi então que começou sua aposta num estilo em que os quadris se destacam, em que o requebrado sensual brasileiro se torna um elemento central. "Deixei as linhas por um tempo e me concentrei na dinâmica do movimento, mais do que na forma em si." Depois veio Nazareth, com músicas retrabalhadas por José Miguel Wisnik, e que Pederneiras lamenta que tenha sido criticado como "sambinha de branco" na imprensa. Numa alternância que se tornaria recorrente, passou depois para um compositor estrangeiro e erudito, Philip Glass, com Sete ou Oito Peças para Piano, agora reapresentada no mesmo programa que Breu. Aos poucos seu estilo foi se tornando rico, maduro. Depois de uma fase em que "amarrava" os braços, até para valorizar o movimento da bacia, voltou a soltá-los. Também algumas linhas reapareceram: os bailarinos não ficavam mais dançando isoladamente, no mesmo ritmo a maior parte do tempo; agora interagiam e, em alguns momentos, a dança podia se descolar do ritmo musical. Com Parabelo (1997) e Benguelê (1998), considera que chegou ao patamar tão buscado. "Passei a me dar mais liberdade, a não me preocupar tanto com a assinatura." Pederneiras diz que sempre se preocupou, isso sim, em não cair no folclórico, no nacionalista, por lidar com um gestual característico do brasileiro. "Eu me policio a esse respeito o tempo todo. Sempre me digo: por aí é apelação. Fujo dos estereótipos." O fundamental, acrescenta, é ter bom gosto e bom senso. "Antes eu usava muitos movimentos, não sabia ser sucinto. Passei então a querer ser o menos teatral possível, o mais natural possível." Nos últimos dez anos, a reinvenção seguiu. De vez em quando se lança num projeto diferente, como Lecuona (2004), o primeiro em muito tempo que não trabalhou com música encomendada a compositor brasileiro; a razão foi sua enorme admiração pelas canções do cubano Ernesto Lecuona. Mas toda experiência reverte para sua linguagem. O duo de Breu remete diretamente a Lecuona, que classifica de "uma coisa à parte, uma sorte que aconteceu em minha vida". Em outro grande momento de Breu, o do frevo, é Parabelo que vem à mente. Só que tudo com mais angulosidade, com trocas bruscas de posições, com os bailarinos gastando muita energia no chão e encarnando formas orgânicas que são acentuadas pelos figurinos em xadrez de Freusa Zeichmeister. Nesse breu de quedas e choques, o que se levanta do chão é a criatividade do Corpo.