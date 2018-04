O corajoso exercício da verdade na política

Le Courage de La Vérité Michel Foucault Gallimard 356 págs., R$ 135 Le Courage de La Vérité - Le Gouvernement de Soi et des Autres II reúne cursos ministrados por Michel Foucault (1922-1984) no Collège de France, de fevereiro a março de 1984 - ele morreria em junho -, no que representou uma continuação mais radical das aulas que ele oferecera no ano anterior. Nestes cursos, Foucault fez uma releitura das últimas palavras de Sócrates, que ele compreendia como uma espécie de cura filosófica para equívocos e preconceitos. Ao tratar da função do "falar a verdade" na política, estabelece o questionamento sobre as condições éticas para a prática da democracia, que passam pela coragem. Além de recorrer a Sócrates, ele aborda também o pensamento dos cínicos.