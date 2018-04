O Contador de Histórias conquista adolescentes

Talvez houvesse algo de simbólico naquela construção espacial - o diretor Luiz Villaça, a produtora Denise Fraga e o próprio biografado, Roberto Carlos Ramos, ficaram à direita da tela, no plano superior em que se divide o ginásio que abriga o CEE, Centro Educacional e Esportivo Oswaldo Brandão, na Vila Brasilândia. Eles não se sentaram ali para se distanciar da garotada, mas para observar melhor suas reações. A sessão realizada na semana passada lotou a sala de garotos (e garotas). Havia pipoca e refrigerante à vontade, mas não foi só por isso que o público permaneceu até o fim de O Contador de Histórias. Alguns dias antes, o filme fora exibido em Paulínia, integrando a mostra competitiva do 2º Festival de Cinema. "Foi emocionante, cara", disse o diretor Villaça. "O público vibrou, no fim as pessoas vinham espontaneamente conversar com a gente. Foi gratificante." Dois dias depois da exibição em Brasilândia, Villaça voltou a Paulínia para receber o prêmio do público, outorgado a seu filme. Ele não fez o tradicional agradecimento - "Este é o prêmio que vale" -, que tantos diretores gostam de atirar na cara dos críticos, conscientes de que, na maioria das vezes, há um divórcio entre o gosto de uns e outros. Villaça, no fundo, gostaria de agradar a todos, e não é só para faturar e sim, para melhor servir à história de Roberto Carlos Ramos. O próprio Roberto Carlos, presente à sessão na Vila Brasilândia, estava emocionado. Considerado um dos dez maiores contadores de histórias do mundo, sua vida é a prova de que milagres podem ocorrer. Entregue pela mãe à Febem, ele teria tido a evolução tradicional de um pequeno marginal - vivia fugindo da instituição, integrava um bando, cometia pequenos roubos - se não tivesse surgido essa francesa, interpretada por Maria de Medeiros. Ela lhe deu uma chance, que ele aproveitou. Essa é, digamos, a mensagem positiva do filme. A atriz Denise Fraga, que, além de produtora, é mulher do diretor, contou para os garotos. "Há sete anos, Luiz (o diretor) pegou um livro e começou a contar a história para nossos filhos, Nino e Pedro. Eles dormiram e Luiz continuou. Era o livro do Roberto Carlos (Ramos) e, no fim, ele descobriu que a história era a do contador de histórias. Desde então, quisemos contar essa história, tão bacana. É uma história de superação. Mesmo que não exista uma Marguerite na vida de cada um (personagem de Maria de Medeiros), o importante é acreditar e aproveitar as oportunidades. Elas surgem, ou então a gente as faz." Denise nunca considerou a possibilidade de interpretar o papel da estrangeira. Maria de Medeiros, contactada pela produção, se interessou de imediato, mas estava presa a outro compromisso. Uma mudança de datas permitiu-lhe vir ao Brasil. Maria voltará agora na próxima semana para o pré-lançamento. Antes desta sessão, O Contador teve outra sessão para comunidade, no Rio. "Lá, ocorreu a mesma coisa", disse o diretor. "A gente tende a ver o filme pelo ângulo de Marguerite. A garotada vê pelo ângulo de Roberto Carlos, de quem se sente mais próxima." Ana Carolina, de 14 anos, estudante da 8ª série, era das mais emocionadas no fim da exibição. "Frequento bastante o CEE, porque pratico esportes. De vez em quando eles passam filmes. Esse foi muito bacana. A história é bem próxima da gente e mostra que existe uma saída. A violência não é a única solução. A gente tem de acreditar, e lutar." Igor, de 13 anos, estudante da 7ª série, teve a mesma sensação. Ele não saberia dizer o último filme que viu no cinema - "Faz tempo..." -, mas o exemplo do filme e do personagem lhe deram forças. "Todo mundo quer sempre olhar a gente como bandido, mas eu não sou, nós não somos." Ambos são suscetíveis a uma observação do repórter. Quando se vê O Contador de Histórias pela primeira vez, a evolução da trama talvez concentre o olhar e o espectador pode nem perceber como Luiz Villaça meio que conta uma outra história, por meio dos detalhes. "Acho que vou ver de novo", diz Ana Carolina. A administração do CEE Oswaldo Brandão destacou o sucesso da exibição. "Em geral, é um entra-e-sai durante a projeção e muitos nem ficam para ver o fim dos filmes. Aqui, o entra-e-sai era para trazer mais gente. Quem saía, voltava com um amigo ou amiga e depois ficava até o fim. É a prova de que o filme pegou." Para o repórter, que se posicionou no fundo da sala, foi interessante observar as reações da plateia. Numa cena, Roberto Carlos é abusado sexualmente pelos integrantes da gangue em que quer entrar. A cena é filmada com a delicadeza possível, mas os garotos, principalmente os mais velhos, ficaram de risinhos e piadas. Mais tarde, Roberto Carlos vai enfrentar justamente o líder da gangue, impedindo-o de roubar o gravador de Marguerite. Foi a vez de os pequenos vibrarem. Na cena em que técnica da Febem e Marguerite fumam e discutem programas públicos de assistência aos menores, foi a vez de as professoras e coordenadoras do CEE cochicharem entre si. O Contador de Histórias estreia dia 7. Roberto Carlos pediu que, quem gostou, indique o filme para que outros vejam. Para aquela garotada, não foi só uma sessão de cinema. Foi uma experiência que viveram com intensidade.