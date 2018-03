O constrangimento DATA ESTELAR Sol e Plutão em oposição; Lua atingiu a fase Nova no signo de Câncer. O Universo é um oceano de Vida que circula através de todas suas entidades, sejam essas uma galáxia, um sistema solar, um reino da natureza ou um indivíduo. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade represa e contém esta circulação de Vida através de cada mentira, tanto daquelas que diz quanto também as que engole passivamente, como se não fosse assunto dela. Cada mentira nos confina e exclui dessa graciosa circulação infinita de Vida, nos limita a uma existência aquém de nossa capacidade e talento. Todas as mentiras são constrangimentos que teremos de solucionar em algum momento do destino, tanto as nossas em particular quanto as institucionalizadas, aquelas que manifestam a insolência oficial com que se trata a Vida. Áries >>21-03 a 20-04 Nada há de ser assustador o suficiente para fazer com que você desista desses planos elaborados magistralmente em pensamentos. Todas as dificuldades e tortuosidades do caminho servirão para aperfeiçoar esses planos. Touro >>21-04 a 20-05 Os desejos são teimosos pela sua própria natureza, não desistem de provocar coceira e desconforto até o momento de realizá-los. Você não precisa agregar teimosia a este processo, deixe apenas as coisas rolarem soltas. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Raramente as palavras ditas conseguem traduzir o que a mente viu quando pensava e repensava os passos que daria e, também, as palavras que diria. Contudo e apesar dos contratempos, é assim que se deve prosseguir. Câncer >>21-06 a 21-07 Dê o verdadeiro nome a tudo o que acontece e o que preocupa e interessa, porque só assim você encontrará soluções reais e conseguirá dar um passo além, recriando a realidade e obtendo como resultado uma fluidez maior. Leão>> 22-07 a 22-08 Aqueles que se denominam amigos nem sempre dão os melhores conselhos, porque eventualmente não se detêm a pensar no que seria melhor para você, apenas falam o que lhes vêm à cabeça e que seria bom para eles ou elas. Virgem >>23-08 a 22-09 Da teoria à prática o caminho é sempre tortuoso e, você sabe, entre uma e outra ponta desse caminho as coisas acabam sendo muito diferentes entre si. Porém, é para isso que nossa humanidade tem a capacidade de refletir. Libra >>23-09 a 22-10 Você já solucionou algum problema grave através das preocupações? Tenho certeza de que não. Por isso mesmo, tome a iniciativa de conter ao máximo esse exercício fútil e inútil que é preocupar-se em cima das preocupações. Escorpião >>23-10 a 21-11 Dizer verdades não é algo que seja necessário o tempo todo. Aliás, a verdade só pode ser dita com relativo sucesso e com a menor quantidade possível de mortos e feridos quando for absolutamente necessária. É o caso de agora? Sagitário>> 22-11 a 21-12 Concentre a sua atenção e os recursos vitais em todos os afazeres que você puder fazer com suas próprias mãos e inteligência, deixando de lado, por enquanto, tudo aquilo que precisar de ajuda. Toda ajuda, agora, só complicaria. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Você sabe, desejar é mais fácil do que realizar o que se deseja. Porém, que graça haveria nos desejos se ficassem eternamente na imaginação? Não apenas perderiam a graça como se transformariam em sombras aterrorizantes também. Aquário >>21-01 a 19-02 Os constrangimentos são desconfortáveis e estressantes, mas sinalizam os assuntos mediante os quais sua alma poderia encontrar o caminho da verdadeira liberdade. Essa liberdade real é, por enquanto, mais teórica do que prática. Peixes >>20-02 a 20-03 Nossa humanidade se acostumou a tratar a emoção como um obstáculo que atrapalha seus planos e estratégias. Isto é um equívoco, porque a emoção é o que de mais realista há em qualquer situação ou relacionamento.