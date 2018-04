O conflito das gerações e dos modos de ser Foi a propósito de Esperando o Messias, primeiro filme de Daniel Burman a estrear no Brasil, que Jean-Claude Bernardet escreveu um provocativo ensaio comparando o cinema brasileiro com o argentino. Nessa disputa, o país vizinho levava a melhor, segundo o crítico. Impressionou bem a Bernardet a maneira como a narrativa de Burman fluía, desenvolta, sem necessidade de tudo explicar, como estaria acontecendo com um cinema brasileiro reiterativo, empetecado demais, ''''estetizado'''' em excesso e ávido em não deixar nenhuma lacuna que pudesse ser preenchida pelo trabalho ativo da imaginação do pobre espectador. Assista ao trailer no site São essas mesmas as qualidades dos filmes seguintes de Burman, Abraço Partido e deste As Leis de Família que agora estréia no País. Nenhum deles parece um daqueles ''''grandes'''' filmes, destinados a fazer história ou funcionar como divisor de águas em seu tempo. Nada disso. Burman parece se concentrar mais no ''''pequeno'''', no ''''insignificante'''' e, a partir desses pontos mínimos, expandir seu olhar para horizontes mais amplos. Funciona neles, também, essa lei da simplicidade que manda mostrar uma parte, mas não o todo. Um correlato cinematográfico daquele preceito de Hemingway para a literatura - deixar o essencial e cortar o resto. O escritor comparava o bom texto a uma espécie de iceberg, que se move com dignidade apenas porque sete oitavos do seu volume se oculta abaixo da superfície da água. Assim é nessa história do relacionamento entre pai e filho, ambos advogados, numa Buenos Aires burguesa e vagamente retrô. Uma cidade dos tribunais, dos prédios imponentes, do terno e gravata, dos restaurantes simples, porém nos quais se pode comer escargots e beber bom vinho. O ambiente tem sempre um núcleo judaico, porque Burman é judeu e desenvolve seus filmes naquilo que seria a sua residência espiritual. Há uma narrativa over, que percorre o filme, sem brigar com as imagens, sem concorrer com elas ou reiterá-las. É apenas o clima de história contada, como se observa nos melhores filmes noir. Enfim, há um pai e um filho: Bernardo (Arturo Goetz) e Ariel (Daniel Hendler). O pai tentando levar o filho para trabalhar consigo, o filho buscando caminho próprio na profissão. No meio dessa história de advogados, entra Sandra (Julieta Diaz), aluna de Ariel e ela própria professora - de Pilates, o badalado método de correção de postura herdado do médico alemão do mesmo nome. Sandra descobre que não pode praticar Pilates, exclusivo de uma rede de academias na Argentina. Ariel a defende e assim... bem, o resto é história. Pode-se dizer que essa é apenas um dos enroscos humanos, o das dificuldades de relacionamento entre pai e filho, em especial quando seguem ambos a mesma profissão. O que pode facilitar (alguns caminhos já estão abertos) também pode complicar, pois para certo tipo de indivíduo todo o desafio consiste em fazer o percurso com as próprias pernas, sem depender de ninguém, muito menos de uma figura de autoridade. E aí entra outro nível de compreensão, que coloca As Leis de Família em patamar diferente, pois se trata dessa relação sempre complexa diante de uma autoridade, problema ainda mais agudo nas nossas sociedades imaturas, nas quais as únicas opções parecem ser a rebeldia aberta ou a sujeição total, sem etapas intermediárias possíveis. Na Argentina, que teve em Perón seu paizão, sabe dessa dificuldade de relação; e o Brasil não parece muito diferente. São sociedades nas quais crescer parece sempre problemático. Não se trata de um acidente ser o veterano Bernardo o ''''virador'''' à moda antiga e Ariel o tipo ''''moderno'''', rígido e sem jogo de cintura. A fricção entre essas duas maneiras de abordar o mundo fazem a pauta presente na Argentina, como no Brasil.