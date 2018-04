O conceito do maravilhoso em letras e em imagens Baseando-se na teoria de Tzvetan Todorov segundo a qual o maravilhoso pode ser entendido como gênero narrativo, Carolina Marinho promove neste livro um diálogo entre literatura e cinema. A obra analisa o conceito de maravilhoso desde suas primeiras aparições na literatura mitológica e chega aos dias atuais, quando se vive a cultura audiovisual - a oralidade, por exemplo, encontra guarida na televisão. A autora não ignora outras manifestações calcadas na palavra, como os relatos de viagens, e se debruça também sobre as artes plásticas, invocando a produção de Pablo Picasso e de Amadeo Modigliani. Carolina Marinho é professora de semiótica na Pontifícia Universidade Católica de Minas. Poéticas do Maravilhoso no Cinema e na Literatura Carolina Marinho Autêntica, 184 págs., R$ 39