O comovente fim de um pesadelo

Tolstoi dizia que acontecimentos históricos como as guerras só seriam explicados através da reconstrução das ações de todas as pessoas que delas participaram. Completamente irrealizável para os historiadores, este projeto virou quase que um sonho delirante após a experiência da 1ª Guerra Mundial. E se restringirmos o foco cronológico para apenas um dia ou uma semana e, à maneira de uma reportagem, colecionarmos elementos do cotidiano de alguns personagens principais da guerra? É o que tenta fazer Nicholas Best em O Maior Dia da História - Como A Primeira Guerra Mundial Realmente Terminou (tradução de Patricia de Queiroz Zimbres), uma reconstrução detalhada, quase diária, dos últimos momentos do conflito que inaugurou o século 20. O resultado é uma narrativa envolvente, que nos fornece uma visão da 1ª Guerra Mundial pelo prisma pessoal dos principais personagens, militares e civis - envolvidos diretamente nas batalhas - mas também das pessoas comuns, bloqueadas em suas rotinas de simples viventes, constrangidas pelo sofrimento e pela violência em escala nunca antes imaginada. Os temas principais do livro - as tratativas para a realização do tão aguardado armistício, a rendição alemã e as circunstâncias da abdicação final do Kaiser Wilhelm II - já foram esmiuçados em dezenas de publicações. Amealhando inúmeros relatos dos principais personagens envolvidos - entre diários, registros militares, memórias e arquivos diplomáticos -, Best oferece ângulos inéditos e pitorescos da guerra. Como a reação do diplomata alemão Mathias Erzberger, o qual, forçado a redigir, às pressas, a primeira versão do documento de armistício, respondeu, por telegrama: "O curso da história humana não traz precedentes para o tipo de documento solicitado." E, mais irônico ainda, finalizou: "Precedentes de uma Guerra Mundial também não constam nos meus arquivos." Ou o episódio da fuga do Kaiser para a Holanda, visto pelo olhar da mulher do embaixador inglês em Haia - a corajosa Susan Townley - que furou a segurança e agrediu verbalmente o imperador alemão, identificando-o como a figura mais perversa de toda a tragédia da guerra. Mas, no decorrer da narrativa, as micro-histórias pessoais se multiplicam. Como a do general alemão Erich Ludendorff que fugiu disfarçado (para escapar do linchamento popular) e, após o armistício, sofreu grave colapso nervoso, alternando ataques de pânico com entusiásticos arroubos sentimentais, quando então entoava, em voz alta, canções folclóricas alemãs. Ou a de Richard Stumpff, um simples marujo alemão, que se engajou nas manifestações bolcheviques apenas para protestar, pois já não aguentava passar fome com rações exíguas e suportar a indiferença dos seus oficiais. "A multidão faminta estava sendo levada por puro instinto de bando", registrou no seu pequeno diário. Best surpreende-nos porque a cada momento se esforça por mostrar onde estava e o que estava fazendo cada um dos simples mortais naquela derradeira semana da guerra, compondo uma narrativa feita de retalhos de muitas vidas - tanto de pessoas comuns, que deixaram registros, quanto de artistas, escritores e outros personagens notáveis. O escritor Erich Maria Remarque, tinha 19 anos - e naquela semana tomou a decisão de ser escritor, já que em virtude de ferimentos nas mãos, não poderia mais estudar piano. O padre Pierre Teilhard de Chardin, que já nutria, ainda jovem, o interesse pela paleontologia humana, havia ingressado como voluntário no exército francês para servir como padioleiro. No final da guerra, virou capelão de um regimento de marroquinos, rezou missas em meio a bombardeios - mas, no dia da festa pelo armistício, ficou tão bêbado que não conseguiu abrir a porta do seu alojamento e foi dormir no celeiro. O capitão do exército francês, Charles De Gaulle, depois de baleado e dado como morto, permaneceu prisioneiro dos alemães durante a maior parte da guerra. Tentou fugir diversas vezes, mas foi sempre apanhado: seus quase dois metros de altura o tornavam bastante visível, ainda mais usando uniforme alemão roubado, com mangas que mal chegavam aos cotovelos. Já a vedete francesa Mistinguett quase foi executada por suas tentativas clandestinas de libertar Maurice Chevalier de um campo de prisioneiros. Mas os dois estavam em cartaz em Paris, na noite do armistício: ele no Cassino e ela mostrando suas pernas no music-hall Phi-Phi. Naqueles dias decisivos, Best destaca ainda as reações singulares de Bertrand Russell, Agatha Christie, André Maurois, John Maynard Keynes, Lawrence, Rudyard Kipling, Serguei Diaghliev e, ainda, de uma jovem de 17 anos chamada Marlene Dietrich. Acompanha também, de passagem, um jovem cabo da infantaria bávara, de nome Adolf Hitler, internado no hospital militar de Pasewalk, quando chegou a notícia da rendição alemã. Momentaneamente cego por um ataque de gás, ele não se conformava com a derrota, choramingando e já atribuindo "toda a culpa aos judeus". 11 de novembro de 1918 foi realmente o maior dia da história, pela ansiedade e tensa expectativa pelo fim da guerra. Foram talvez os únicos sentimentos coletivos que, sem exceção, uniam todas as pessoas. E foram tão fortes, que levaram o chefe de uma agência noticiosa, o americano Roy Howard - baseado em fontes militares francesas - a noticiar que o armistício havia sido concluído no dia 7. Quando percebeu o engano, já era tarde: a Casa Branca foi cercada por uma multidão, a Bolsa de Nova York fechou - enquanto na Austrália, centenas de pessoas foram às ruas para comemorar o falso armistício. Detalhes inéditos deste falso furo jornalístico também são narrados por Best. E ele só não provocou mais embaraços para Howard, porque foi abafado, quatro dias depois, pela notícia do verdadeiro fim da guerra. Estas e muitas outras histórias são recontadas de forma engenhosa por Best, compondo um painel comovente e variado de como tantas criaturas, marcadas pelo luto e pela perda, resistiram e sobreviveram durante a última semana de um dos conflitos mais sangrentos do século passado. 