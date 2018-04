O claro sinal

Data estelar: Vênus e Plutão em trígono, Sol e Mercúrio em conjunção, a Lua que cresce em Virgem será vazia a partir das 18h03, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra cada mentira que nossa humanidade profere e sustenta aumenta a distância entre a língua e o coração, soterrando o espírito e acrescentando falsidade na aparência. Ainda que o mundo inteiro tenha se acostumado com essa paródia de realidade, e a própria cultura tenha sido montada sobre esse alicerce, o tempo, com seus misteriosos e pacientes mecanismos, trabalha a favor da fina sintonia entre coração e língua, pois, afinal, nossa espécie cumpre uma função criadora entre o céu e a Terra, e seu trabalho depende da dignidade que só a concordância entre a palavra e o coração poderia prover. O exemplo de decadência proporcionado por figuras proeminentes, mas mentirosas, é um claro sinal de estar no fim o ciclo da falta de dignidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 O efeito positivo de uma atitude correta será sentido de forma imediata. Agora só falta você decidir tomar esse tipo de atitude, sem no entanto fazê-lo em busca de recompensa, apenas porque sua alma sabe que isso é o certo a ser feito. TOURO 21-4 a 20-5 Faça direito a sua parte, mas não tente se convencer de que tudo pode ser controlado e dominado, pois sua vida faz parte do infinito, e como este é humanamente impossível de ser explicado, o mistério acontece para subverter os planos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A busca de maior poder é uma ilusão, pois antes de mais nada você deveria começar a usar de forma intensa os poderes disponíveis, o poder de ver, o poder de pensar, o poder de relacionar-se, comunicar-se, enfim, a lista é quase infindável. CÂNCER 21-6 a 21-7 Nada do que acontece é demais, a proporção de tudo parece ter aumentado porque, na verdade, aumentou sua ansiedade, que dá uma tonalidade artificial a todas as ocorrências. Elimine a ansiedade e o panorama real surgirá. LEÃO 22-7 a 22-8 Sua força pessoal será vital no tempo atual, pois este será o combustível necessário para que as coisas continuem funcionando. Este panorama agrega peso sobre você, o que não é confortável, mas aguarde, porque o esforço será recompensado. VIRGEM 23-8 a 22-9 No meio desse tumulto em que se transformou a sua vida interior, haverá também momentos iluminados, em que você compreenderá a verdadeira origem de acontecimentos e dificuldades. Tome nota, pois o Universo não repete as informações. LIBRA 23-9 a 22-10 A sedução conforta, mas também engana, colocando em xeque o suposto conforto que ofereceria inicialmente. A necessidade de verdadeiro conforto só pode ser obtida através de relacionamentos de amizade, os únicos perfeitos entre os humanos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Naqueles momentos em que você teima em seguir na rota pré-fixada, desconsiderando a intuição, que manda reorientar os passos, é quando você cria contrariedades para a sua própria alma, e depois tenta se convencer de que tudo foi obra do acaso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Falar bem irradia brilho, mas deixa no ar a vontade de quero-mais. Para que tudo seja perfeito, depois do brilho deixado no ar pela palavra perfeita teria de vir a ação perfeita, fechando com broche de ouro a sua atuação na vida. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Naqueles momentos de carência e desânimo, uma crítica pode ser fatal, pelo que, melhor tomar a atitude de recolher-se e evitar toda e qualquer comunicação, desligando telefones e se recusando a participar de conversas tolas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Neste momento do destino, em que sua alma precisa ter a boa vontade de permitir que outras pessoas conduzam e dirijam a situação toda, o melhor a fazer é adotar uma postura amorosa, compreendendo e tolerando em vez de criticar e se opor. PEIXES 20-2 a 20-3 A coreografia cósmica é perfeita, até mesmo em suas imperfeições, pois tudo se fundamenta no princípio infinito, o que significa que no Universo cabe tudo, tudo encontra seu lugar. Por que, então, haveria motivo de preocupação?