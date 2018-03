O circo dos defeitos e virtudes dos homens

O mínimo que se pode dizer de Vocês, os Vivos é que se trata de filme original. Insólito, nos convida ora ao riso, ora à reflexão melancólica - como parece ser a intenção do sueco Roy Andersson. Por exemplo, como se comportar diante da seguinte cena? Um jantar de luxo, servido com porcelana de mais de 200 anos. Um homem se posta à cabeceira da longa mesa e puxa a toalha, tentando aquela prestidigitação que consiste em deslizar o pano e deixar os pratos intactos, no mesmo lugar. O que acontece é da ordem da videocassetada. Mas o riso em seguida se extingue quando a mesa nua expõe duas suásticas gravadas no tampo. Veja trailer de Vocês, os Vivos Em entrevista, Andersson diz que é um pequeno lembrete sobre as relações bastante amigáveis entre suecos e nazistas, antes da guerra. Quando a louça se quebra, surge o passado a ser escondido. As outras gags passam por esse tema, são variações sobre ele - o processo civilizatório é um verniz, muito fininho; se você passar a unha com jeito, encontrará outra coisa por baixo. As situações se acumulam, sob a forma de quadros. Há o tocador de tuba que incomoda a vizinhança e nem se dá conta, o filho que pede dinheiro por telefone ao pai no meio de uma cerimônia, o casal que transa, o homem queixando-se de dívidas e maus investimentos... para delírio da mulher. Há um senso de humor muito nórdico nessa sequência de desacertos. Ao mesmo tempo, uma sutil observação da vida em sociedade, de suas pequenas hipocrisias e mazelas. O estilo é obviamente irônico. E, como se marca a ironia no cinema? De várias maneiras. Andersson pontua ações ridículas com música de Dixieland, tocada por uma banda. Desfoca o realismo das cenas, marcando seu artificialismo de representação. Faz tudo em estúdio, exatamente para acentuar a diferença em relação à realidade. A câmera é fixa, com os atores evoluindo no interior de um quadro imóvel, ostensivamente teatral. Andersson reforça o anti-ilusionismo do dispositivo fazendo com que, algumas vezes, o ator fale diretamente à câmera, isto é, ao espectador. Essa quebra da "quarta parede" tem efeitos interessantes, num leque da comicidade à reflexão. Ao que parece, Andersson não tem uma visão muito positiva dos seus semelhantes. Mesmo quando sofrem, os personagens parecem fazê-lo por mesquinharia. "São monstros de egoísmo", lamenta-se um psicanalista que não aguenta mais ouvir as queixas alheias. Por sorte, a visão de mundo do diretor não cai no cinismo tão comum quando não se acredita em nada nem em ninguém. Ele pode rir. E, rindo, junta-se aos seus semelhantes, com seus muitos defeitos e algumas poucas virtudes. Serviço Vocês, os Vivos (Du Le-vande, Suécia-Alemanha-França/2007, 94 min.) - Drama. Dir. Roy Andersson. 18 anos. Cotação: Bom