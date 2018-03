O Cine Tela chega a 500 mil espectadores O projeto Cine Tela Brasil, que leva filmes nacionais às cidades que não têm cinema, já possui a maior taxa de ocupação entre as salas do País, com 86% em todas as sessões. Nesta semana, o projeto chega à marca de 500 mil espectadores em quatro anos, a maioria deles pela primeira vez num cinema. Amanhã, a tenda do Cine Tela estará em São Miguel Paulista, na zona leste, para exibir Era Uma Vez, de Breno Silveira, às 15 horas. No sábado, outra tenda do projeto estará na cidade de Balsa Nova (PR). Há 225 lugares em cada sessão. Até o fim do ano, o Cine Tela Brasil deve realizar 852 sessões e receber 191.700 espectadores.