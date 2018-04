O choro de um não mito Manhã ainda, encontrei Sálvio em uma mesa de calçada na padaria. Era o único ali, suportando o frio trazido pelo ventinho impertinente que ronda a João Moura em certos dias e leva as pessoas a se abrigarem. Ele tinha esperado o Cid abrir sua banca, apanhara os jornais do dia, lia e chorava. Não se incomodava com o gelo, nem com as lágrimas que desciam pela face. Tinha o pão na chapa dourado, crocante, intocado na sua frente. A média de café com leite estava fria. - O que aconteceu? - Michael Jackson. - Gostava tanto assim dele? - Não. - Então, por que chora? - Ao ler sobre ele, vi a minha vida fracassada. - No que você fracassou? - Em tudo. Não entendi, Sálvio é homem de 50 anos, tem bom emprego numa seguradora, sua mulher dá aulas num cursinho, seus filhos estão terminando a faculdade, ele acabou de pagar o financiamento de seu apartamento após 15 anos, de dois em dois anos troca o carro, para que não se desvalorize muito, tira férias todos os anos e viaja com a família para uma estação de inverno ou para uma praia, ele tem laptops, palmtops, celulares com e-mail, foto, câmera, despertador, geladeira com torneira para água gelada, alguns quadros com boas assinaturas, sempre descola um ingresso para assistir à Fórmula 1 em Interlagos. - Você tem sua vida organizada, é homem de posição. - Posição, posição. Que nada! - Não entendo. - Li os jornais e descobri a minha mediocridade. - Como? - Meu pai nunca me bateu, quando criança. - Não é uma coisa boa? - Horrível. Ele nunca tentou abusar de mim. - Um homem correto. - Nunca me obrigou a trabalhar duro aos 5 anos de idade. - Um belo pai. - Péssimo. Minha vida sempre foi suave. - Devia se rejubilar. Nossa, pensei, que palavra que achei. De onde saquei? É que não compreendia o que se passava com Sálvio. Estava perplexo. - Tive uma infância boa, uma adolescência calma, namoradinhas bonitas, fiz meus cursos, tive uma bicicleta, depois uma Vespa, um carro aos 20 anos, encontrei minha mulher atual, nunca fui adúltero. Sou uma porcaria, não valho nada. Como ser gênio? Mito? Com essa vidinhas? - Você precisa de uma terapia. - Não, não. Queria ter dez terapeutas, cinquenta médicos, queria tomar remédios traja preta, ficar deprimido, ser sugado pelos meus parentes, ter mil parasitas em volta de mim me explorando, queria fugir dos fotógrafos, da imprensa, queria nunca ter sossego, queria ter tido cem processos por assédio sexual, queria viver o inferno, fazer plásticas e mais plásticas para mudar minha cara, meu corpo, minha cabeça... Beber todas, tomar todas, me encher de comprimidos. Nunca tive a Polícia Federal atrás de mim, nunca grampearam meu telefone. Veja que mixo sou. Nem consigo pertencer ao clã Sarney, não conheço nem um vereador, nem o diretor da sociedade amigos do bairro. - Sua cabeça já mudou, meu amigo. - Que nada! Meu maior medo é morrer numa cama, de uma prosaica gripe suína, morrer de repente sem precisar autópsias, sem que a polícia venha reclamar meu corpo para investigar a causa de minha morte. Imaginou, ter um enterro comum, um velório com dez amigos, vinte, vá lá. Meu caixão sair pela rua e ninguém saber que vou ali? Não ter dez filhos com dez mães reclamando indenizações, heranças, fortunas, exames de DNA. Ai, que dor! Que vida a minha. Vivi a vida que não foi, sou o homem que não foi. Queria tanto ter sido mito. - Terapia da brava é o que você precisa. - Medíocre, sou um medíocre, um zero à direita. - Não, um zero à esquerda. - Zero em cima, embaixo, em qualquer parte. Pensou? Morrer e não ser feriado? Não ter o corpo exposto com milhares de pessoas passando e chorando. Quem vai chorar por mim? - Tua família, amigos. - Poucos, muito poucos. Como ser feliz assim? - Bem, podemos procurar uma farmácia, comprar Demerol. Temos de encontrar uma farmácia que venda tarja preta sem receita. - Olha que mixo sou, nem conheço uma farmácia que venda isso. O que é Demerol? - Sim, Dolantina, um pré-anestésico. O Michael Jackson tomava. Ele me olhou agradecido, comeu o pão frio, evitou a média gelada. - Não vai tomar? - Não! Café e leite gelados podem me fazer mal. Sálvio estava voltando ao normal. Talvez tenha sido o breve sonho de uma manhã de inverno.