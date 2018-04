O charme ingênuo e gracioso de uma estrela Poucas atrizes do cinema foram de tal modo admiradas como Audrey Hepburn (1929-1993), nascida em Bruxelas e consagrada nos Estados Unidos. Com este livro, pode-se compreender melhor alguns dos motivos de tanto apreço. A obra reúne uma série de fotos feitas por Mark Shaw - conhecido por clicar cenas de Jackie e John Kennedy - no set de filmagens de Sabrina (1954), de Billy Wilder. As imagens foram realizadas para a revista Life um ano antes do lançamento do longa. Durante duas semanas, Shaw produziu cerca de 60 rolos de fotografias com o charme ingênuo e gracioso de uma jovem Audrey, vivendo a ascensão de uma estrela.