O centro continua O secretário de Estado da Cultura, João Sayad, ligou para explicar que o Centro de Estudos e Memória do Teatro Paulistano, CEMTP, continua funcionando no Arquivo do Estado. O que é uma boa notícia. Emílio Fontana é que não o dirige mais. O que é uma triste notícia. Sayad explicou que a Secretaria teve de se adequar a uma exigência do Ministério Público para que demitisse todos os credenciados, não funcionários de carreira. Foram cerca de 200.