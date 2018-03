O canal do Kajuru

"Agora que eu não saio mais do ar." Essa é a frase que o jornalista Jorge Kajuru mais gosta de dizer quando explica como será a TV Kajuru, seu canal de televisão na internet. Estréia no dia 1º de dezembro no endereço www.tvkajuru.com. A "webemissora" já tem sete atrações confirmadas. Dessas, Kajuru apresenta quatro. A principal é a Kajuru Virou TV, que será exibida ao vivo de segunda a sexta-feira, das 17 às 20 horas. Ele também terá o talk-show Cadeia Elétrica e o Show do Milzinho, em que o internauta deverá acertar 11 perguntas para faturar R$ 1 mil. Também está confirmada a mesa-redonda TV Kajuru Pós-Globo, que entrará ao vivo após os jogos da rodada. Semanais: o ex-jogador Sócrates comandará o programa Papo com o Doutor (já foram gravadas entrevistas com Chico Buarque e Ciro Gomes), a ex-panicat Tânia Oliveira apresentará o feminino Bom te Ver, e Joel Datena terá o Coração de Pescador, sobre pescaria. Kajuru diz que a TV é como um filho. Para colocá-la na web, ele diz ter contado com a ajuda financeira de três patrocinadores e dos seus amigos Adriane Galisteu, José Luiz Datena e Ratinho.