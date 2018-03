O brilho grupal

Data estelar: O Sol ingressou em Leão, Mercúrio e Netuno estão enviesados; a Lua míngua em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra todo ser humano se acostuma a pensar que é o centro do Universo e, ainda que esse conceito seja equivocado e que anos de terapia promovam o fim dessa centralização, no íntimo a alma se recusa a abandonar essa posição. Talvez haja um fundo de verdade na idéia de sermos o Sol e, se pensarmos objetivamente, não feriria a intuição aceitar a idéia de que, realmente, a matéria de nossos corpos, mentes e sonhos se alimenta do próprio Sol, já que, se este deixasse de existir, tudo em nós cessaria também. Pois bem, descobrimos que somos o Sol! Agora só falta descobrir que nossa estrela faz parte de um grupo de outras estrelas e que, assim, para brilharmos individualmente como o fazemos, temos também de nos organizar em grupos de trabalho e estudo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Teça uma ilusão, mas tenha cuidado, porque essa arma é enganosa o suficiente para se voltar contra seus interesses. É que para a ilusão ser eficiente, sua própria alma terá de acreditar nela e, será aí mesmo que começará o perigo. TOURO 21-4 a 20-5 Dividir espaço com outras pessoas é sempre motivo de conflito, todo mundo sabe disso. Porém, há conflitos que surgem de pensamentos mesquinhos, enquanto há outros que decorrem da necessidade de haver maior harmonia nos relacionamentos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 À primeira vista, pareceria que conversar a respeito de seus projetos os fortaleceria e tornaria mais reais. Porém, isso é falso, pois falar antecipadamente do que ainda não foi empreendido só fragilizaria sua situação e complicaria o caminho. CÂNCER 21-6 a 21-7 É melhor você manter os pés firmes no chão, preservando a objetividade, pois, ainda que as circunstâncias alimentem fantasias e sonhos, o que realmente poderá ser conquistado depende agora de movimentos e atitudes concretas. LEÃO 22-7 a 22-8 Coisas acontecem com as pessoas e, assim, os planos delas acabam se tornando inúteis. Isso acaba sendo uma sorte para você, que era alvo delas. Por isso, preocupe-se o menos possível com essas pessoas, siga em frente com serenidade. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando as pessoas não assumem suas limitações e desconhecimento, tomam atitudes estranhas, mandam as outras fazerem o que elas mesmas teriam de concretizar. Evite você tomar essa atitude, aperfeiçoe seu caminho, esforce-se o máximo possível. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando sua alma não consegue compartilhar tudo que experimenta com as pessoas próximas, sente-se estressada e estranhada. Porém, é importante que você observe com distanciamento tudo que acontece, pois é assim que os relacionamentos melhorarão. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É bom retornar aos sonhos, pois muitas coisas não deram certo. Porém, tome cuidado para que este retorno seja feito na tentativa de buscar força e ânimo. As aparentes derrotas da atualidade serão as verdadeiras conquistas do futuro. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Seria impossível estabelecer um contato íntimo com a profundidade que sua alma requer atualmente, pois as condições não são propícias nesse sentido. Porém, sobram oportunidades para aproveitar fugazes momentos de boa sintonia. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As pessoas exigem muito de você porque sua alma aparenta segurança e tranqüilidade, condições que o mundo acha serem decorrentes de se ter recursos suficientes à disposição. Entenda a confusão que as pessoas fazem. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Está tudo certo, do ponto de vista das outras pessoas, porque do seu em particular algo destoa, algo faz sua alma sentir-se fora de ritmo, como se algo estivesse faltando, ou sobrando. O que será? Nada mais e nada menos do que o mistério! PEIXES 20-2 a 20-3 Lide da melhor forma possível com as fantasias que grudaram em sua mente, entendendo que elas não conduziriam seus passos por um bom caminho, mas que, ao contrário, fariam com que você perdesse de vista as reais oportunidades de melhorar.