O Brasil pinta de novo nas telas do MoMA

Imagens e sons brasileiros ganham destaque este mês noMoMA-NY. Além da exibição de 22 filmes na 7ª edição do festival de cinema Premiere Brazil, promovido pelo MoMA com a colaboração do Festival de Cinema do Rio, tem música brasileira ao vivo no jardim do museu. A programação de cinema começa hoje com o curta Apenas o Fim, de Matheus Souza, e o longa de Bruno Barreto Última Parada 174. O Premiere Brazil vai até dia 3 e este ano, pela primeira vez, inclui a retrospectiva de um diretor. O homenageado é Eduardo Coutinho, de quem serão exibidos oito documentários, desde Cabra Marcado para Morrer, vencedor do Festival do Rio em 1984, a Moscou, o mais recente trabalho dele, em que propôs ao premiado Grupo Galpão, de Minas, ensaiar a peça de Chekhov As Três Irmãs, apenas para que registrasse todo o processo. O espetáculo nunca estreou. "A repercussão da mostra é grande, durante todo o ano tem gente que me pergunta se o museu vai ter a Premiere. Já se tornou uma instituição dentro da instituição", diz Jytte Jensen, curadora-chefe do Departmento de Filme do MoMA. De 2003 para cá, o festival dobrou em número de filmes exibidos o que, segundo Jyette, reflete a demanda do público e também o ritmo da produção brasileira nos últimos anos. A programação tem, todos os anos, um clássico do cinema brasileiro. O desta edição é Descobrimento do Brasil, de 1937, dirigido por Humberto Mauro (1897-1983) e que tem como principal estrela a cantata composta por Heitor Villa-Lobos (1887-1959) como trilha sonora. A música é tema de três documentários exibidos no Premiere: Contratempo, de Malu Mader e Mini Kerti, sobre jovens de comunidades carentes do Rio integrantes da orquestra do projeto social Villa-Lobinhos, Palavra (En)Cantada, de Helena Solberg, que mostra a relação entre poesia e canção popular, e Beyond Ipanema: Brazilian Waves in Global Music, de Guto Barra e Béco Dranoff (leia acima). Paralela à mostra de cinema, o MoMA promove este mês uma série de shows de música brasileira nas tardes das quintas, quando o museu fica aberto até as 20h45. As apresentações são no Jardim de Esculturas e, nas duas primeiras semanas, passaram por lá os grupos Forró in the Dark e o Zé Luís Quartet, de músicos brasileiros residentes em Nova York. Adriana Calcanhotto, que participa no documentário de Helena Solberg, se apresenta no jardim do MoMA hoje, e nas próximas semanas será a vez do percussionista Davi Vieira.