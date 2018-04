O Brasil inexplorado, quem te viu, quem te vê

Nada de mulheres de biquíni na praia, desfiles de escola de samba ou fachadas de igrejas históricas. No lugar das tradicionais imagens do Brasil vendidas no exterior, enfoques inusitados, ângulos nunca antes explorados, interpretações bem particulares do que é este País e quem é sua gente. Este outro olhar sobre nós está em Brasil desFocos - O Olho de Fora, exposição de fotografias que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio. Cerca de cem obras de 30 importantes artistas estrangeiros (dos Estados Unidos, Europa, Argentina, México e China) estão distribuídas em três salas. A maior parte deles esteve no Rio, São Paulo, Brasília, Amazônia, Pantanal, Minas Gerais e no Nordeste de passagem. Apenas dois realizaram seus trabalhos sem pôr os pés aqui: Andy Warhol, que fez duas polaróides de Pelé em 1977, com uma bola nas mãos, e Laurie Simmons, que criou uma cena com bonecos a partir de um clássico cartão-postal do Cristo Redentor. De Matthew Barney, que passou o carnaval na Bahia em 2004, foram trazidas as obras que mostram sua interpretação bem própria do trio elétrico e do culto aos orixás. Não ficaram de fora a sensualidade carioca, retratada em 1986 por Bruce Weber - ele clicou meninos e meninas do Rio em trajes de banho, mas sem bundas de fora -, nem a modernidade de Oscar Niemeyer, que passou pelas lentes de Todd Eberle e Luisa Lambri. Na capa do catálogo da exposição, o chinês Tseng Kwong Chi aparece num de seus célebres auto-retratos em pontos turísticos mundo afora - neste caso, no Cristo (ele esteve ainda em Brasília). As obras são dos anos 70, 80 e 90; algumas foram realizadas mais recentemente. A curadoria é de Nessia Leonzini (que veio de Nova York e já retorna esta semana) e Paulo Herkenhoff (ex-diretor do Museu Nacional de Belas Artes). Percorrendo as salas do CCBB , durante a preparação para a inauguração, Nessia apontou a originalidade do olhar do artista, tão diferente da do turista de máquina ''''xereta'''' nas mãos. ''''O artista é único, perspicaz, capta o que não se vê normalmente. Todo mundo que vem para cá procura a mesma coisa: a sexualidade, a pobreza. Eles estão vendo outras coisas. É o Brasil desestereotipado'''', ressalta Nessia, lembrando que os fotógrafos não foram escolhidos ao acaso. ''''São grandes artistas e esses são momentos especiais dos trabalhos deles.'''' Steve Miller está entre eles. Num hospital de Nova York, ele radiografou um chute numa bola de futebol. No Rio por ocasião da abertura da mostra, o norte-americano, que já veio ao Brasil quatro vezes e está aprendendo português, descreveu suas impressões sobre o País: ''''O Brasil é extremamente visual e sensorial e tem muitos contrastes. Meu interesse é ver isso por dentro, perceber uma outra realidade.''''