O bom pop-rock das ilhas em 50 anos de história de uma gravadora

Jamaica, Inglaterra, Irlanda. O bom pop, rock e reggae das ilhas teve como um de seus importantes veículos nos últimos 50 anos a Island Records. Celebrando o cinquentenário da gravadora, a Universal lança no Brasil um álbum triplo dando uma boa panorâmica de sua história. Island Life - 50 Years of Island Records traz hits e clássicos de Bob Marley & The Wailers (Jamming), Cat Stevens (Moonshadow), U2 (Pride), The B-52?s (Rock Lobster), Third World (Now That We Found Love), Grace Jones (Pull Up to the Bumper), Jimmy Cliff (Wild World), Pulp (Common People), Roxy Music (Love Is the Drug) e muitos outros. Do catálogo mais recente tem Amy Winehouse (Rehab), Mika (Grace Kelly), Keane (Somewhere Only We Know) e The Fratellis (Chelsea Dagger). Além das gravações originais, alguns deles reaparecem no terceiro CD, que reúne 14 covers de hits da gravadora por gente como Amy Winehouse (Monkey Man, de Toots and The Maytals), Keane (Disco 2000, do Pulp), The Fratellis (Stir it Up, de Bob Marley), Grace Jones (Love Is the Drug, de Bryan Ferry), Joe Cocker (Many Rivers to Cross, de Jimmy Cliff), etc. A Island Records foi criada em 1959 pelo produtor Chris Blackwell na Jamaica. O primeiro grande sucesso internacional da gravadora foi My Boy Lollipop, na voz de Millie, em 1964, presente nesta boa compilação.