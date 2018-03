O Bloomsday começa hoje na Casa das Rosas A Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura (Av. Paulista, 37) apresenta hoje e amanhã, das 18 às 22 horas, e na terça, das 14 às 18 horas, a 22ª edição do Bloomsday, evento em homenagem à odisséia do personagem Leopold Bloom no livro Ulysses, do escritor irlandês James Joyce. Palestra, shows e exibições de filmes e de documentários formam a programação do evento, organizada pelo poeta, tradutor e editor Marcelo Tápia, e pelo escritor e professor Ivan de Campos. Na terça também, às 19h30, ocorre a comemoração com poesia e música como parte do evento no Finnegan?s Pub (Rua Cristiano Viana, 358).