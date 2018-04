O biotônico do dr. Anderson Caro leitor ou leitora, se você ganha a vida em qualquer capacidade - contabilidade, mineralogia ou até leitura de tarô; se você lê com uma ponta de inveja os artigos assinados em mídias variadas e espanta o pensamento com o comentário "eu não teria chance de escrever para o público", ah, tenho eu um novo aliado para lhe apresentar. Chris Anderson, editor da bíblia da mídia digital, a revista Wired, está convencido de que com o treinador certo, você se transformará num jornalista. Será que eu poderia ser o Dunga potencial para despertar o Sérgio Augusto que mora dentro de você? Chris Anderson acaba de lançar Free, The Future of a Radical Price (Grátis, o Futuro de um Preço Radical). O livro faz mais do que constatar que a criação de conteúdo cada vez menos paga aluguel, alimentação e obturações inadiáveis. Free - e notem que, em inglês "livre" e "grátis" são a mesma palavra - divide o mundo em digital, em que o conteúdo de ideias obedece à força da gravidade que leva ao preço zero, e o démodé mundo dos átomos, das coisas tangíveis, em que o custo de produção e distribuição vai devastando indústrias tradicionais. Mas voltemos à sua aspiração jornalística. Em Free, Anderson prevê que os grandes jornais sobreviventes do "banho de sangue" (a expressão é dele) vão "encolher um pouco" e a categoria abaixo deles será simplesmente dizimada. Mas, e aqui entramos no território do messianismo tecnológico, "do banho de sangue surgirá um novo papel para o jornalista profissional. Deve haver mais e não menos jornalistas porque a habilidade de participar do jornalismo vai se estender além da fronteira de credenciais da mídia tradicional. Os jornalistas vão ganhar menos e, para muitos, será uma atividade complementar. O jornalismo como profissão vai dividir o palco com o jornalismo como passatempo". Enquanto isto, propõe Chris Anderson, jornalistas profissionais vão treinar os amadores para cobrir suas comunidades, tornando-se mais treinadores-editores do que redatores. Anderson foi interpelado por Malcolm Gladwell na New Yorker. Qual a diferença entre pagar pessoas para ensinarem os outros a escrever e pagar profissionais para escrever? Numa entrevista em Manhattan, na semana passada, Anderson diz que pratica o que prega. Conta com a colaboração dos diletantes que escrevem por "recompensas não monetárias". Se ele trabalhasse na redação do Estado seria corrigido: escrevem de graça. Mas como Anderson não sofre de ingenuidade, ele se refere ao que ele considera o modelo econômico alternativo para várias profissões. Um exemplo a ser seguido é o movimento de música tecnobrega, no capítulo Mundo Livre, Como a China e o Brasil São as Fronteiras do Grátis. O Que podemos Aprender Com Eles? Na seção O Poder dos Ambulantes Brasileiros, Anderson mostra como grupos como a Banda Calypso encorajam a venda nos camelôs de seus CD?s, fabricados de maneira artesanal. Os músicos não ganham royalties mas aumentam sua audiência e ganham com as turnês que fazem o ano todo. Ou seja, compositores e músicos parem de reclamar e aprendam a monetarizar o furto de seu trabalho com turnês, camisetas, pastas de dentes sonoras, o escambau. No mesmo capítulo, que deveria ser rebatizado de Alhos com Bugalhos, ele considera o programa de remédios genéricos de combate à aids um outro grande exemplo do papel brasileiro no futuro do mundo Grátis (a maiúscula é do autor). Um dos argumentos mais exasperantes de Free é sobre a ?qualidade? (nem Freud imaginou como as aspas serviriam de ato falho). Ao admitir que o YouTube (75 bilhões de vídeos passarão pelo site este ano) está cheio de lixo, ele afirma: "O problema é que nenhum de nós pode chegar a um consenso sobre o que é uma porcaria porque nenhum de nós consegue concordar sobre o seu oposto, a ?qualidade?." Mas, como lembra Malcolm Gladwell, os grandes anunciantes cheiram porcaria de longe e, por isso, querem anunciar nas páginas que exibem o conteúdo que atende ao elusivo critério, forçando o YouTube a pagar por conteúdo de "qualidade". O preço "0" a que se refere Chris Anderson é altamente inflacionário. Há uma diferença entre se adaptar à tecnologia ou apenas sucumbir ao "banho de sangue". O abandono crédulo que saudou a revolução digital como uma fada madrinha confundiu a sensação de liberdade do Grátis com liberdade econômica e social. Poucas empresas fizeram fortuna porque, do modelo Grátis, só podem ser extraídos lucros com enorme poder de fogo corporativo. Paguei US$ 26.99 por Free, mas na contracapa havia a oferta para fazer o download de graça. Eu cobraria caro para ouvir um livro de 250 páginas. Nunca defendi a exigência de diploma para jornalista porque escrever, ao contrário de praticar microcirurgia, não requer extremos de especialização. Mas Chris Anderson afirma que os melhores redatores em qualquer área não são jornalistas. Além de ser mentira, é uma sugestão de que, se você ganha bem como cirurgião plástico, tem independência editorial para escrever sobre cirurgia plástica e deve doar o seu texto para uma empresa de mídia com fins lucrativos. E esperar pela "recompensa não monetária".