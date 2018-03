O Bebê de Rosemary terá nova versão Um dos maiores clássicos cinematográficos de terror, O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, terá nova versão, produzida por Michael Bay, diretor de filmes como Armageddon e Pearl Harbor. De acordo com a publicação The Hollywood Reporter, o estúdio Paramount está negociando com a Platinum Dunes, produtora de Bay. O longa-metragem original, baseado no livro de Ira Levin, foi dirigido por Polanski em 1968 e tinha como protagonistas Mia Farrow, John Cassavetes e Ruth Gordon, que levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ainda não foram escolhidos os roteiristas e o diretor da nova versão.