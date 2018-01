O bailarino Thiago Soares dá entrevista ao vivo para o 'Caderno 2'

O brasileiro Thiago Soares, primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, dá entrevista ao vivo nesta quinta, 27, às 15h, em Cultura Estadão, página do Caderno 2 no Facebook.

Thiago está de volta ao Brasil para se apresentar no espetáculo Thiago Soares & Convidados, no Teatro Sérgio Cardoso, nos próximos dias 29 e 30, às 15h. No dia 29, ele divide o palco com a bailarina brasileira Amanda Gomes (Ópera de Kazan) e, no dia 30, com a também brasileira Mayara Magri, do Royal Ballet de Londres.

O bailarino falará sobre o espetáculo, sua carreira internacional, o documentário sobre sua vida e a situação do balé no Brasil.