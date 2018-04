O autor que publica a si mesmo tem muito mais vantagens

O peso da presença, em Minas, do poeta, artista gráfico e editor Sebastião Nunes, cuja obra múltipla aprendi a amar tão logo a conheci, reforçou em mim, naqueles anos finais da década de 1970, quando comecei a escrever poemas, uma propensão para o ''''faztudismo'''' que cultivo desde a infância. Experimentalista dos mais radicais - o que tornava tudo ainda mais estimulante para o meu paladar mal iniciado nos sabores da avant-garde -, Tião, com sua Edições Dubolso, forneceu-me a direção da via mais tentadora para desenvolver meu projeto criativo sem ter que fazer concessões. Com ele aprendi ser possível pelo menos tentar deter o controle de todas as etapas do processo editorial. Ao lançar meu primeiro livro, Festim (1992), eu descobriria que a distribuição representa a parte incontrolável da longa viagem que começa na cabeça dos insensatos que sonham em dar forma de livro às suas tentativas literárias. À exceção de A Roda do Mundo (1996), publicado em colaboração com Edimilson de Almeida Pereira - numa parceria editorial que envolveu a Mazza Edições, responsável pela produção gráfica da primeira edição do volume - e dos infantis Quem Faz o Quê? (Formato, 1999) e A Aranha Ariadne (Coleção 5 Minutinhos), respondi por cada etapa da edição dos livros Trívio (2001 e 2002) e Máquina Zero (2004), além do já citado Festim. Nos encontros de poesia de que tenho participado no Brasil e no exterior, fica visível a segunda grande vantagem (a primeira, insuperável, é publicar o que quero sem restrições de qualquer ordem) que é ser o dono do próprio trabalho: sou dos poucos que dispõem de livros para vender diretamente ao público depois das apresentações. Esse contato com os leitores compensa enormemente a decepção com as ''''boas casas do ramo'''', nas quais só com muita sorte se poderá encontrar algum dos meus títulos. Sem problemas. Em poucos meses começará a funcionar na internet uma loja virtual onde comercializarei meus livros, CDs, DVDs, objetos tridimensionais, cartões-postais e poemisetas. Esses produtos, em breve, também poderão ser adquiridos no Lira (Laboratório Interartes Ricardo Aleixo), meu espaço de trabalho situado no bairro de Santa Tereza, que abrigará, ainda, cursos sobre o passo a passo do processo editorial e de introdução à performance poética. Ricardo Aleixo é poeta, artista sonoro e visual. É professor de Design Sonoro na universidade Fumec. Foi um dos contemplados com a bolsa do programa Petrobrás Cultural, com a qual desenvolverá o projeto Modelos Vivos (livro + áudio + vídeo + performance)