O atual sentido do fetiche em debate A Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista realiza entre hoje e sexta o Seminário Performático Fetichismos Visuais - Metrópole Comunicacional, Mercadoria Digital, Corpos Panoramas, sob curadoria do antropólogo italiano Massimo Canevacci. O ciclo de encontros, que propõe uma reflexão sobre o atual sentido do termo "fetiche" e suas novas dimensões visuais, ocorre no Teatro Auditório, sempre das 16 às 22 h. As inscrições custam entre R$ 10 e R$ 20 e podem ser feitas pessoalmente na Central de Atendimento (Av. Paulista, 119) ou pelos telefones (11) 3179-3700 ou 3179-3716, de terça a sexta-feira, das 9 às 22 h; ou pelo site www.sescsp.org.br.