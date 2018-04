O ator que jamais barateia sua arte

No sábado, Paulo Autran foi ao Teatro Anchieta ver Pequenos Milagres, espetáculo do grupo Galpão. Ao entrar no saguão do teatro, vê brotar um aplauso, espontâneo, do público que ali já estava presente. ''''Não sei se é pela idade, mas fiquei emocionado como um garoto'''', confessou baixinho numa aparente contradição. Ao fim do espetáculo foi a vez do ator Eduardo Moreira, em nome do grupo, homenagear o espectador cuja presença, por si só, tornava a apresentação especial - e Paulo Autran foi calorosamente aplaudido, de pé, por todo o público. Hoje à noite, certamente o ''''garoto'''' de 84 anos, que até agora atuou em nada menos do que 90 peças e alcançou a rara proeza, para os padrões brasileiros, de acumular prestígio e popularidade por sua atuação nos palcos, terá mais motivo para emoção. O Teatro Sesc Pinheiros ganha novo nome - Teatro Paulo Autran. O batismo se dará numa solenidade para convidados com direito à exibição de um vídeo sobre sua trajetória. ''''Paulo Autran reúne todas as qualidades já sabidas - ator talentoso com contribuição relevante para a história do teatro brasileiro -, mas sobretudo tem um caráter de exemplaridade que considero importante, tem valor simbólico essa homenagem'''', diz Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc-SP. A decisão vem de longo tempo. A iniciativa partiu do presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac, Abram Szajman, o anfitrião da solenidade, e foi referendada pelos conselhos das entidades. ''''Quando ele decidiu dar o nome de Raul Cortez ao ex-Teatro Fecomércio já se abriu a possibilidade desse outro batismo.'''' Quando a homenagem foi planejada, O Avarento, de Molière, o mais recente espetáculo protagonizado por Paulo Autran, estava iniciando sua temporada, mais tarde prolongada e, recentemente interrompida por problemas de saúde. Bastaria O Avarento - um verdadeiro tour de force - para justificar o prestígio desse artista que jamais barateou sua arte, e assim tornou-se referência até para os que fazem um teatro muito diferente daquele ao qual dedicou sua vida. Houvessem companhias oficiais subsidiadas no Brasil, certamente Paulo Autran seria o mestre, o modelo para os que se iniciam na linguagem dramática. O que surpreende é que tenha alcançado esse caráter exemplar numa cena em que a dispersão dá o tom. No momento em que os atores do Galpão, por exemplo, se debatem com uma linguagem menos familiar - o realismo com suas sutilezas - Autran certamente é o modelo a ser observado. O grupo Galpão, a exemplo de muitos outros, vem se exercitando muito mais na linguagem épica do que na dramática. Na primeira, se um personagem sofre, o ator pode expressar esse sentimento com uma frase como - ele chora - dita diretamente para o público ou simplesmente cantar uma música. Na linguagem dramática, ele tem de convencer o público de seu sofrimento. Ambas têm implicações éticas e estéticas. Ambas podem ser barateadas. Paulo Autran transita pela duas e sabe valorizá-las aliando técnica à ''''emoção estética''''. Não chora em cena, faz chorar. Não ridiculariza o personagem cômico, expõe o seu ridículo. Talento e rigor na construção do gesto mínimo, mas pleno de expressividade, são marcas de sua arte singular. Quem viu jamais esquece o ''''quadro clássico'''', a hilária pose que criou para o protagonista Harpagon, em O Avarento, no momento em que o velho rabugento se deixa adular: alguns segundos imóvel e o público via, diante de seus olhos, o quão patética é a vaidade humana. Há algo em torno de um grande ator que jamais pode ser captado em toda sua dimensão - as imagens que ele imprimiu no imaginário ao longo da vida. Sem dúvida, milhares de pessoas têm algum gesto de Paulo Autran guardado para sempre na memória. A Voz Dos Pares Na Paixão Pelo Teatro O Paulo redime a gente do palco, não só pelo seu talento singular, mas porque, como gentleman que é, na vida, não podia, como não o fez, submeter a genialidade da sua arte à breguice edulcorada televisiva. Sua bênção, mestre! MARCO ANTONIO RODRIGUES DIRETOR DO GRUPO FOLIAS Autran é um ator que valoriza a palavra como poucos. Acompanhar seu trabalho desde o início da minha trajetória, quando predominavam as encenações espetaculares, é um inestimável incentivo para um dramaturgo que dava os seus primeiros passos. SAMIR YAZBEK DRAMATURGO Admiro muito em Paulo Autran a sua intensa curiosidade artística. Ele não pára. Está nos teatros, nos cinemas... Sempre atrás do novo. ALCIDES NOGUEIRA DRAMATURGO ''''Sou um homem de teatro, sempre fui e sempre serei um homem de teatro.'''' Assim Paulo Autran se apresentava em Liberdade Liberdade e foi quando eu o conheci.Nas cinco décadas seguintes, ele não traiu aquelas palavras. Ninguém, como Paulo, é tão coerente e apaixonado pelo seu ofício de ator de teatro. Poucos como ele fazem da sua vida uma profissão de fé e amor ao palco. OSWALDO MENDES ATOR Paulo Autran se faz sinônimo de talento, de coragem, um artista contemporâneo disposto ao risco, ao novo e aos novos, presente e participativo. O artista e o cidadão indivisível na dignidade. CHICO PELÚCIO ATOR DO GRUPO GALPÃO Uma alma exemplar de artista, profissional impecável, mestre de todos os gêneros, Paulo é a cara do teatro brasileiro. ARILDO BARROS ATOR DO GRUPO GALPÃO Eu era estudante de teatro quando conheci o Paulo. Ele me perguntou a profissão do meu pai. ''''Pedreiro'''', respondi-lhe. ''''Pois esta será a sua função no teatro de agora em diante. Como um pedreiro, você vai colocar tijolo por tijolo, pedra por pedra. E criar a sua história.'''' IVAM CABRAL ATOR DOS SATYROS