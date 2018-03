O ato de vontade Data estelar: Marte e Plutão em trígono; a Lua continua crescendo no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra os velhos hábitos resistem e não morrem facilmente e, por isso, produzem dor e desespero nas mentes humanas que ainda não se encontram devidamente ajustadas à nova Vida que vem por aí. Para superar esta condição é só mudar o ponto de vista, o foco da consciência. Porém, dizê-lo é mais fácil do que fazê-lo, porque implica desapegar-se de desejos longamente perseguidos focando a mente num mundo novo e desconhecido, mas que acena com tesouros inimagináveis, porque eternos. A prática desta reorientação é difícil apenas porque depende de uma íntima decisão. Nada nem ninguém pode obrigar essa decisão, pois deve ser livre, íntima e espontânea. Por isso mesmo se torna tão difícil, porque é um ato de vontade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Sobra força para ir até o fim com seus propósitos. Porém, faltam pessoas que se juntem a você nesse caminho. Essa é a fragilidade de seus planos, o fato de as pessoas continuarem cheias de dilemas e dúvidas. TOURO 21-4 a 20-5 Parece inevitável ter de tomar atitudes firmes e contundentes. Porém, outra voz se ergue em sua consciência, a voz da intuição que informa ser necessário conter a ação, de modo que esta seja mais bem organizada e planejada. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Enquanto a vida não for aquela com que sua alma sonha, evite as preocupações e a ansiedade, porque provocam dificuldades além das necessárias. Divirta-se, mantenha a alma leve, isso sim vai ajudar a melhorar e ser feliz. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você não saberá se os seus planos deram certo até o último momento. Imagine o nervosismo que isso provoca! Pois é! De nada adianta fazer especulações futuristas, concentre-se no desempenho de cada passo a ser dado. LEÃO 22-7 a 22-8 O corpo fala muito claramente, precisa de maior cuidado. Afinal, o corpo é seu principal instrumento de expressão, sem ele você seria apenas uma ideia que não teria a menor chance de se manifestar no mundo concreto. VIRGEM 23-8 a 22-9 Até parece que haveria tempo a perder perante uma situação como a atual! Nada disso! Deixe a vontade de divertir-se e dissipar sua vitalidade para outro momento mais tranquilo. Agora, abrace a atividade plenamente. LIBRA 23-9 a 22-10 Errada não é a dor que resulta de maior crescimento e evolução. Errada é a atitude que resiste a esse crescimento, pois é essa resistência que produz a verdadeira dor, que só passa quando se decide ir em frente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Chega um momento em que tudo se torna tão difícil e complexo que bate uma preguiça insondável. O que fazer? Descansar? Nunca! A perspectiva de complicações há de ser um convite para você seguir em frente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O desespero só pode bater quando as pessoas esquecem o milagre que significa estar vivo entre o céu e a Terra. Por isso, lembre a elas esse fato, mas não espere que compreendam nada do que você disser. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O bom entendimento entre as partes não aconteceria de bom grado de jeito nenhum. O bom entendimento acontecerá por cansaço, quando as pessoas não aguentarem mais continuar sustentando o estado de conflito entre elas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O único pecado que não pode ser cometido é o da preguiça, pois é dele que se alimentam todos os outros. Como se combate a preguiça? Com atividade, é claro! Use sua força de vontade para continuar em movimento. PEIXES 20-2 a 20-3 Dizem que seria impossível convencer alguém que não queira ser convencido de nada. Porém, esse conselho, apesar de sensato, significaria você abster-se de seguir a voz da intuição, que manda continuar em frente.