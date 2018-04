Vem aí a próxima edição de O Aprendiz. Onde? Esse é o problema. Assim como Roberto Justus, apresentador, até então, da versão nacional, o reality show também tinha contrato por edição com a Record. Em tese, com Justus agora no SBT, qualquer emissora pode comprar o formato da Fremantle. É justamente aí que entra o SBT. Além da Record, que já declarou a intenção de prosseguir com O Aprendiz, Silvio Santos também estaria interessado no formato, e sim, Justus também estaria pessoalmente engajado em trazer a atração para sua nova emissora. O empresário, por meio de sua assessoria, confirma o interesse em O Aprendiz no SBT, mas diz só depois que a Record abrir mão. Já a Record propôs à Fremantle a continuação do projeto com novo apresentador. João Dória Jr. foi o nome sugerido. Essa mudança depende da aprovação do criador do original, o britânico Mark Burnett, que sempre se mostrou muito impressionado com a atuação de Justus na versão brasileira. O cabo de guerra pelo O Aprendiz deve ser decidido até o fim do mês. Procurada, a Fremantle não se manifestou até o fechamento da coluna.