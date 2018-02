O ápice do desenvolvimento cultural Data estelar: Marte e Plutão em oposição, Vênus e Netuno também, a Lua cresce no signo de Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra o ápice do desenvolvimento cultural de nossa humanidade está sendo atingido, e é por isso mesmo que o desconforto social chega à beira do insuportável. Neste momento da história humana, e dada a iminência de um salto evolutivo, a complexa dinâmica sadomasoquista que passa por normal, com as pessoas condenando duramente os vícios que elas mesmas cometem, na esperança de também serem punidas, fica absurdamente exposta, porém, o que faremos? Condenaremos também? Lincharemos os viciados em praça pública? Nada disso nos tornaria melhores do que aqueles que nos precederam. Uma mudança radical de atitude se impõe agora, a de todos pensarmos menos no bem pessoal de nossas individualidades e mais no bem da comunidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Tudo começa na mente, a realidade que você experimentará depende inteiramente da maneira com que você a imaginar. Por isso mesmo se torna imprescindível, a partir de agora, que você transforme esta imaginação, transformando também a realidade. TOURO 21-4 a 20-5 O suspense é inquietante, pois de outra forma não poderia ser chamado de suspense. Melhor será que você se acostume com ele, sem tentar superá-lo com atitudes precipitadas pois, de que valeria tentar superar o que ainda você não compreende? GÊMEOS 21-5 a 20-6 A atitude sábia será sempre, também, a mais pragmática de todas, pois é através desta que os problemas se resolvem com maior eficiência. Agora, por exemplo, você poderia atacar ou perdoar, e só esta última opção seria a mais sábia. CÂNCER 21-6 a 21-7 É difícil encarar a situação atual sem reagir ou tomar alguma atitude contundente. Porém, deter o impulso seria uma atitude também, e cá entre nós, a mais corajosa de todas, sendo, por isso mesmo, a mais difícil de encarar também. LEÃO 22-7 a 22-8 Difícil preservar o bom humor quando as pessoas quebram a palavra empenhada. A alma encara isso como traição, algo que transcende o gosto ou desgosto, penetrando no terreno dos vícios. E, no entanto, melhor será perder de vista certas pessoas... VIRGEM 23-8 a 22-9 É muito mais difícil fazer tudo corretamente, de acordo com as normas, especialmente porque o mundo é cheio de regras, mas é comum que as pessoas se acostumem a agir fora delas. Neste momento, seria sábio agir corretamente. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando as discussões se tornam acaloradas demais e, sem sabê-lo, as pessoas se dedicam mais a brigar do que a trocar informações, perde-se a oportunidade de a mente continuar na sua infinita viagem em busca de maior conhecimento. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Dependendo do mundo, tudo vai de mal a pior, e quando digo mundo, me refiro à imensa maioria das pessoas. Contudo, sua alma sempre quis ser especial, e este momento é oportunidade para nadar contra essa corrente nefasta. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Ninguém ganha, todos perdem, este é o irrevogável destino da guerra. Porém, quando as almas se envolvem nesta o fazem convencidas de terem a oportunidade de massacrar os adversários, mas, no fim, massacram a si mesmas também. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Perder a paciência é uma tentação estendida no meio do caminho, que seduz sua mente com a perspectiva de aliviar-se da tensão que só aumentou nos últimos dias. Vale a pena resistir à tentação, pois a tensão vai diminuir por si só. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A dor é real, pois o teor dos dilemas atuais dilacera o coração, parecendo impossível resolvê-los. Porém, a impossibilidade é ilusória, e sua alma conquistará a sabedoria necessária para transcender os tumultos da atualidade. PEIXES 20-2 a 20-3 Buscar culpados não vai aliviar a situação, porque o tumulto não é responsabilidade das circunstâncias ou dos erros cometidos. A instabilidade e os safanões do destino respondem ao processo de limpeza que está em andamento.