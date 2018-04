O amor nos buliçosos anos 1960

Depois de O Inocente, Reparação e Sábado, um novo Ian McEwan já circula entre nós. Trata-se de Na Praia (On Chesil Beach), através da tradução criativa e sempre esmerada de Bernardo Carvalho. A prosa minuciosa deste escritor inglês, de 59 anos, muitas vezes premiado, diz de novo, em toda extensão, a que veio. Não há ficção, sabemos, que não tenha as relações amorosas, de uma forma ou de outra, como tema. É sempre o amor (ou o desamor, sua inevitável contraface) a mover o trato interpessoal dos humanos que, a rigor, torna a literatura o espaço privilegiado onde refletimos as nem sempre banais relações entre os seres. Sejam elas de qualquer ordem - tocadas por Eros ou por Tânatos, ou, o que é mais comum na mão dos grandes criadores, pela via da simbiose possível entre ambos. Não poderia ser de outro modo neste novo livro de Ian McEwan publicado no Brasil. A conduzir, num romance compacto e impactante, a aparentemente trivial história de amor entre dois jovens ingleses do início dos 60, o autor coloca sua escrita, a partir de sutilezas inauditas, frente a uma época e a um painel histórico de rara visibilidade. O grande desbum dos buliçosos anos 60 ainda não começou e nem o desde sempre incurável vitorianismo, que marcou a humanidade por décadas, com sua moral reacionária e conservadora, se dissipou de todo. E é nesse exato interstício histórico que se dá, senhores, este raconto de amor assinalado pela culpa e por uma tragicidade que, mesmo não sendo policialesca, digamos, nem por isso deixa de constituir a expressão fiel de um derruimento espiritual, em vários sentidos degradante. Quase não há enredo neste livro, a não ser que possamos classificar como enredo os flashes da noite de núpcias do jovem casal Edward e Florence, numa hospedaria à beira da praia de Chesil, próxima ao Canal da Mancha, no já distante 1962. Pré-história dos "anos loucos" que, logo a seguir, sob a égide do trinômio "sex, drugs and rock-n?-roll" haveriam de varrer, talvez para debaixo do tapete (ainda não sabemos bem...) a hipocrisia vitoriana - obsoleta e um pouco ridícula. Chama a atenção em Na Praia, antes de tudo, a graça requintada com que McEwan "administra" um enredo poroso, mas nem por isso se negando a desvelar, às vezes com violência, as tintas de um tempo retrógrado, e cruel em seu moralismo de algibeira. Marcado igualmente pelo cinismo e por uma concepção decadentosa da vida, das instâncias do prazer, do Desejo, e do mundo. E, assim, McEwan, sem pretender em nenhum momento, o que é óbvio, a construção de um romance "histórico", apresenta, de uma época, mais que seus usos e costumes, a alma mesma dela, o seu osso epistemológico... O amor está "contaminado" pela atração sexual; as pulsões explodem e se estilhaçam frente ao severo muro ainda vigente em 1962 nas mentes e corações dos amantes; tudo é pecado e transgressão; tudo é o veneno da recusa às normas, de há muito já congeladas numa imobilidade pastosa. Mas ai de quem ouse ultrapassar os limites! Aos infratores só restará a tonitruante condenação divina. Ou, mais que esta, a incoercível vingança dos "regulamentos" terrenos. O recurso adotado por McEwan ao lançar mão de um jovem casal em noite de núpcias, no aberrante intervalo entre um tempo histórico que se fecha e outro que se abre baixo o estardalhaço de guitarras libertárias e festivais de rock onde há de se proclamar o amor livre como bandeira, é notável. Sobretudo porque os faz, aos nubentes, como que as derradeiras vítimas de uma "moral" castradora e antiquada. Pior, bem pior, para eles... Se os anos 60 e as décadas que lhes seguiram deram no tumultuário início deste novo milênio, marcado pelo caos e o medo, o pânico e a paranóia, devemos admitir que as "amarras" de um tardio conservadorismo anterior aos Beatles e a Woodstock, e à popularização da psicanálise (este autêntico instrumento de libertação, ainda hoje, pasme-se, incompreendido...) são as responsáveis por equívocos humanos bem mais nefastos. Curamo-nos do jogo de alto risco, marca e selo do inenarrável "desbum", mas não haveríamos de nos curar nunca daquele outro tempo, em que falar de amor, de preferência livre, era quase um crime. E vergonhoso pecado original. A violinista Florence Ponting, filha dileta de Oxford e o provinciano professor de história, Edward Mayhew, protagonizam uma lua-de-mel marcada por toda sorte de impedimentos de ordem moral. Verdadeiros reféns de um jogo cujas regras não alcançam questionar, interpretam a alegoria precisa de um "estatuto" que, aliás, seria exaustivamente questionado logo depois - a desde sempre combalida "instituição" do casamento, esta irremediável falácia. Em Na Praia, não passam da noite de núpcias os mais acalentados projetos de uma união feita para durar até que a morte os separe... Não que todas as noites de núpcias, deste ou daquele tempo, tenham o mérito das de Florence e Edward, mas está ali, e Ian McEwan não nos engana, o "ovo da serpente", a "nuclearização" de um fracasso conjugal que será, em última instância, e com raríssimas exceções, a regra geral - até hoje, em nossos assustadores dias. Ainda assim, os humanos, indica o livro, insistimos na busca de uma união que desminta as histórias pregressas de mesma natureza, onde desconsolo e ciúme, mesquinhez e neurose de vários quilates somam-se aos ingredientes de um evento desde sempre fadado ao insucesso. E neste aspecto o livro de McEwan, apesar de sua prosa corrente, fluida e o mais das vezes acentuada por irrefreável poesia, é um romance terrível, perverso, no sentido em que descontrói toda e qualquer esperança. Não há salvação para os casais de qualquer espécie. E os homens, e as mulheres, somos uns bichos irremediáveis. Ainda que o casal protagonista do livro não prospere ao longo da narrativa, nem por isso o engenho de McEwan o abandona pelo caminho. Não, segue - com uma inventividade digna de nota - a vida de cada um deles, seus enviezados percursos, suas contradições e epifanias. Da invasão de Suez ao surgimento do som estereofônico, do blues ao rock pesado, da virgindade à pílula, Na Praia prossegue a investigação dos desastres do amor na inumana terra dos homens - o que pode soar contraditório, mas é, entretanto, a mais cortante verdade deste nosso velho e caduco mundo. A aparente "inocência" dos anos 50 e início dos 60, que no Brasil apelidamos erroneamente, a meu ver, de "anos dourados", para Florence e Eduard deu no que deu: vidas fragmentadas, existências solapadas desde a raiz... E a cândida linguagem de Ian McEwan não alcança esconder deles a inenarrável miséria. Não, senhores, Na Praia não é uma história de amor que se recomende para menores de 18.