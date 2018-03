O adeus do compositor Ron Miller Ron Miller, um dos compositores da Motown Record, autor de sucessos do pop como For Once in My Life e Heaven Help Us All, morreu anteontem em Santa Monica, Califórnia. Ele tinha 74 anos. Miller, que sofria com um câncer no pulmão e enfisema, morreu de uma ataque cardíaco, segundo informou a filha dele, Lisa Dawn Miller-Hackett. For Once in My Life letra de Miller e música de Orlando Murden ganhou diversas gravações de Sinatra, Judy Garland, Ella Fitzgerald e Stevie Wonder. No ano passado, Tony Bennett e Wonder levaram um Grammy por versão da canção. Já Heaven Help Us All foi gravada por Joan Baez, Ray Charles entre outros.