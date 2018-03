O adeus de um dos veteranos do rockabilly Billy Lee Riley, pioneiro do rockabilly e compositor que gravou músicas no lendário selo Sun Records, conhecido pelos singles de 1957 Flyin'' Saucers Rock and Roll e Red Hot, morreu no domingo, aos 75 anos, vítima de câncer, nos Estados Unidos. Nascido no Estado de Arkansas, Riley, que tocava guitarra, entrou na Sun Records em 1956. A sua banda, que por um tempo incluiu Jerry Lee Lewis no piano, participou de gravações com Johnny Cash e Roy Orbison, entre outros. Apesar de seu sucesso, em entrevista em 2000 Riley se queixou que o dono da Sun Records promoveu Great Balls of Fire de Lewis na esteira de seu single Red Hot.