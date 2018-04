O absurdo da condição humana, por Pirandello Neste livro estão reunidos 12 contos originalmente publicados na coleção Novelle per un Anno, concebida com a ambiciosa meta de reunir 365 histórias, uma para cada dia do ano. Além de renovador do teatro moderno, Pirandello escreveu novelas e romances. Neste O Marido de Minha Mulher, o autor expõe, com profundo senso de humor, o ridículo das situações cotidianas, em histórias povoadas de adultérios e personagens tomados por pequenas e grandes angústias. Em todos os contos reunidos neste volume, ele aborda sentimentos contraditórios e inconfessáveis que, muitas vezes, entram em conflito com as convenções sociais. Ao expor as contradições, Pirandello revela o absurdo da condição humana.