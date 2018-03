Nuno Ramos inaugura Mar Morto no Rio O artista Nuno Ramos inaugura hoje, às 19 horas, na Anita Schwartz Galeria de Arte, no Rio (Rua José Roberto Macedo Soares, 30, Gávea), a mostra Mar Morto, em que apresenta grandiosa obra formada por dois barcos de pesca, com 11 m e 7 m de comprimento, respectivamente, atravessados e cobertos de sabão. Eles têm em suas proas uma caixa de som, de onde se ouve o texto Mar Morto, feito pelo artista e lido pelo ator Marat Descartes. Já em outros espaços, a galeria exibe grandes composições feitas de materiais diversos de Nuno, chamadas "pinturas", além do vídeo Casco, feito com Gustavo Moura. A mostra fica aberta até 16 de maio.