Novos livros sobre Che DE ERNESTO A CHE: Carlos "Calica" Ferrer foi amigo de infância do Che. Juntos, eles viajaram de trem pela América Latina, na qual o entusiasmo juvenil inicial logo se transformou em assombro pelas descobertas sobre a realidade social e política do continente. Editado pela Planeta, o livro traz fotos do álbum pessoal de Calica. EVOCAÇÃO - MINHA VIDA AO LADO DE CHE: Escrita pela cubana Aleida March, o livro (lançado pela Record) revela um perfil mais íntimo e humano do guerrilheiro, relatado pela mulher com quem foi casado durante oito anos e com quem teve quatro filhos. A obra traz cartas, postais, reflexões, poemas e outros documentos de Guevara - material que mostra um homem inflexível consigo mesmo, priorizando os sonhos políticos. CHE, UMA REALIDADE: Escrita por Vitória M., o livro acompanha a trajetória do guerrilheiro argentino. Edição bilíngue, lançada pela Revolução de Ideias.