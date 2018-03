Novo programa seleciona peças para patrocínio Estão abertas até 1º de maio, no portal www.br.com.br, as inscrições para o Programa BR de Cultura, que vai distribuir R$ 12 milhões em patrocínios para a área teatral. Será a primeira edição do programa. Além desse montante, a Petrobrás Distribuidora manterá patrocínios continuados, num total de R$ 24 milhões. A seleção pública contemplará peças aprovadas pela Lei Rouanet, que tenham estado em cartaz nos últimos três anos e cujos diretores se proponham a circular por outras cidades, no período entre julho de 2009 e dezembro de 2010. A prioridade é para peças que visem à formação de plateia, a preços populares.