Novo Harry Potter lidera as bilheterias Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que estreou na quarta-feira, assumiu a liderança das bilheterias brasileiras desde as primeiras horas após seu lançamento. Mais de 270 mil ingressos foram vendidos em pré-estreia para sessões do filme a partir de 0h01, recorde para os grupos Cinemark, Grupo Severiano Ribeiro e Moviecom. Nos Estados Unidos, o sexto filme da série estrelada por Daniel Radcliffe arrecadou cerca de US$ 22,2 milhões, segundo estimativas iniciais da Warner Bros. Pictures, superando outro longa-metragem do estúdio, Batman - O Cavaleiro das Trevas, que atingiu a marca de US$ 18 milhões.