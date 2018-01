Novo grafite de Banksy que critica tratamento a migrantes é coberto em Londres

O mais recente grafite do artista anônimo de rua conhecido como Banksy, que apareceu no sábado em Londres criticando o tratamento dispensado aos imigrantes, foi coberto nesta segunda-feira. O desenho se referia à situação dos milhares de imigrantes que aguardam o melhor momento para se dirigir ao Reino Unido a partir da cidade francesa de Calais.

O desenho apareceu no sábado em frente à embaixada francesa e Londres e representa a menina Cosette do romance "Os Miseráveis", de Victor Hugo, coberta parcialmente com uma nuvem de gás lacrimogênio, com a bandeira francesa ao fundo.

O desenho trazia ao seu lado um código interativo que, quando era escaneado, remetia ao vídeo de um ataque policial ao campo de imigrantes de Calais no qual supostamente foram utilizadas balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo.

O desenho foi coberto nesta segunda-feira, 25. Os grafites de Banksy valem centenas de milhares de dólares e dois homens tentaram levar a obra na noite de domingo, informou a polícia.