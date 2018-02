Novo Globo Esporte

São Paulo volta a ter voz local no Globo Esporte a partir do próximo dia 12. Atualmente feito todo no Rio, o programa de esportes diário da Globo terá novamente uma versão feita no Rio - que, exceção ao primeiro bloco, aberto para o noticiário local, será transmitido para toda a rede nacional - e outra só para o Estado de São Paulo, onde o primeiro bloco também será aberto para o noticiário regional das retransmissoras do interior. A reforma será endossada pela chegada de novo apresentador, Tiago Leifert, até aqui repórter do canal SporTV, e por uma série de novidades no conteúdo e no formato. Um dado paradoxal - a considerar o estímulo que isso representa para o sedentarismo - é a inclusão de videogames de esporte na pauta do programa. Mas a meta de não perder público para a web e outras mídias parece evidente - daí o espaço aberto a games e também à participação dos repórteres de esporte da Globopontocom no Globo Esporte, via Skype. Moderno, não? Em contrapartida, o teleprompter perde importância, como ocorre nas mesas-redondas: a ideia é estender a prosa sem perder ritmo. E dar mais espaço ao diálogo.