Novo festival anuncia nomes internacionais O festival Planeta Terra, que será realizado no dia 10, num novo espaço de 150 mil m² para shows em São Paulo, o Villa de Galpões do Morumbi, anunciou ontem suas atrações internacionais: os grupos Devo, Datarock, Kasabian, The Rapture e Cansei de Ser Sexy, a cantora Lily Allen e o DJ Roger Sanchez. A expectativa é reunir 15 mil pessoas para o evento. Os ingressos custam R$ 80 e já estão à venda no site e nos pontos de venda da Ticket Master (www.ticketmaster.com.br), além de lojas Saraiva, Fnac e Siciliano. O festival terá três grandes palcos no Villa de Galpões, que fica na Avenida das Nações Unidas, 20.003.